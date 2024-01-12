ورقة من ملف الطفولة والصبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ساءت‭ ‬حالتي‭ ‬الصحية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬رجل‭ ‬كان‭ ‬أهل‭ ‬البلدة‭ ‬النوبيون‭ ‬يسمونه‭ ‬الفسيه‭ (‬يقصدون‭ ‬الفصيح‭) ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يجيد‭ ‬التحدث‭ ‬بالعربية،‭ ‬ولا‭ ‬يلحق‭ ‬بها‭ ‬عاهات‭ ‬مستديمة‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يفعل‭ ‬الآخرون،‭ ‬بحكم‭ ‬أنه‭ ‬زار‭ ‬القاهرة‭ ‬والخرطوم‭ ‬كثيرا،‭ ‬قال‭ ‬الرجل‭ ‬إن‭ ‬خير‭ ‬علاج‭ ‬للدوسنتاريا‭ ‬هو‭ ‬الأفيون،‭ ‬ولم‭ ‬نكن‭ ‬وقتها‭ ‬قد‭ ‬سمعنا‭ ‬بالأفيون‭ ‬أو‭ ‬الكمُون‭ ‬أو‭ ‬البوكيمون،‭ ‬فاستبشرت‭ ‬أمي‭ ‬خيرا‭ ‬وطلبت‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أكتب‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬أبي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬أشرح‭ ‬له‭ ‬فيها‭ ‬حالتي‭ ‬الصحية‭ ‬وأطلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬لي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬بعض‭ ‬الأفيون‭. ‬وهكذا‭ ‬تحاملت‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬وجلست‭ ‬أكتب‭: ‬والدي‭ ‬العزيزة‭ (‬خذوا‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنني‭ ‬وقتها‭ ‬كنت‭ ‬نوبيا‭ ‬صرفا‭ ‬وعجمة‭ ‬لساني‭ ‬ميؤوس‭ ‬منها‭).

‬لقد‭ ‬أصابتني‭ ‬مرد‭ (‬مرض‭) ‬لعينة‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬اسمها‭ ‬سوسنتاريا‭ ‬أو‭ ‬حاجة‭ ‬زي‭ ‬كده‭.. ‬وقد‭ ‬فشل‭ ‬جميع‭ ‬الدويات‭ (‬الأدوية‭) ‬والقشوش‭ (‬جمع‭ ‬قش‭ ‬أي‭ ‬الأعشاب‭) ‬في‭ ‬مؤالجتها‭ (‬معالجتها‭).

‬وقد‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬داوود‭ ‬صالح‭ ‬السفيه‭ (‬أقصد‭ ‬الفسيه‭ ‬أي‭ ‬الفصيح‭) ‬إن‭ ‬الأفيون‭ ‬أحسن‭ ‬دوا‭ ‬لتلك‭ ‬المرد‭ ‬فأرجو‭ ‬إرسال‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬منها‭ ‬مع‭ ‬أول‭ ‬قادم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭.

‬ولدك‭ ‬المطيعة‭ ‬جعفر‭ ‬عباس‭!!‬

ولحسن‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬حظي‭ ‬كان‭ ‬والدي‭ ‬يحمل‭ ‬ماجستيرا‭ ‬في‭ ‬الأمية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬الكون،‭ ‬وأوكل‭ ‬أمر‭ ‬قراءة‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬شقيقي‭ ‬الأكبر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وما‭ ‬أن‭ ‬فهم‭ ‬الوالد‭ ‬فحوى‭ ‬الرسالة‭ ‬إلا‭ ‬والتفت‭ ‬نحو‭ ‬شقيقي‭ ‬وقال‭ ‬له‭: ‬روح‭ ‬السوق‭ ‬ولا‭ ‬ترجع‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬اشتريت‭ ‬أكبر‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأفيون،‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬شقيقي‭ ‬مناصا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يشرح‭ ‬للوالد‭ ‬أن‭ ‬الأفيون‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المخدرات،‭ ‬ولكن‭ ‬الوالد‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬معنى‭ ‬كلمة‭ ‬مخدرات،‭ ‬وهنا‭ ‬قال‭ ‬له‭ ‬شقيقي‭: ‬يعني‭ ‬زي‭ ‬البنقو‭.. ‬البانقو‭ ‬يا‭ ‬يابا‭ (‬نعم‭ ‬هو‭ ‬بنقو‭ ‬وهو‭ ‬بضاعتنا‭ ‬لأنه‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬كنبات‭ ‬طفيلي‭ ‬وليس‭ ‬بانجو‭ ‬كما‭ ‬يكتبها‭ ‬المصريون‭ ‬الذين‭ ‬حولوا‭ ‬جون‭ ‬قرنق‭ ‬إلى‭ ‬جارانج‭). ‬هنا‭ ‬جن‭ ‬جنون‭ ‬الوالد‭: ‬يا‭ ‬خسارة‭. ‬أنا‭ ‬قلبي‭ ‬كان‭ ‬حاسس‭ ‬ان‭ ‬جعفر‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭.. ‬وها‭ ‬هو‭ ‬طلع‭ ‬بتاع‭ ‬بنقو‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تطلع‭ ‬أضراس‭ ‬العقل‭ ‬في‭ ‬فمه‭.. ‬لكن‭ ‬الحق‭ ‬ما‭ ‬‮«‬عليها‮»‬‭ ‬إنما‭ ‬على‭ ‬أمك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تربيه‭.. ‬علي‭ ‬بالطلاق‭ ‬الولد‭ ‬ده‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقعد‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬عيني‭.‬

وهكذا‭ ‬وببركات‭ ‬الدوسنتاريا‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭ ‬حيث‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الذي‭ ‬ينزل‭ ‬من‭ ‬الحنفية‭ ‬كما‭ ‬الشعيرية‭ (‬الدُش‭)‬،‭ ‬وصفح‭ ‬والدي‭ ‬عن‭ ‬اعتزامي‭ ‬تعاطي‭ ‬الأفيون‭ ‬وزودني‭ ‬طبيب‭ ‬حقيقي‭ ‬بحبوب‭ ‬اسمها‭ ‬انتوفيوفورم‭ ‬اطاحت‭ ‬بالدوسنتاريا‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬وأصبح‭ ‬ذلك‭ ‬الدواء‭ ‬لا‭ ‬يفارقني،‭ ‬فما‭ ‬أن‭ ‬تضطرب‭ ‬امعائي‭ ‬إلا‭ ‬وأسكتها‭ ‬بقرص‭ ‬أو‭ ‬اثنين،‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬الصاعقة‭: ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬الدواء‭ ‬ذو‭ ‬مضار‭ ‬عديدة‭ ‬أخفها‭ ‬وطأة‭ ‬فقدان‭ ‬البصر‭. ‬كم‭ ‬كنا‭ ‬بسطاء‭ ‬وتعساء‭!‬