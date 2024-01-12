اللوحة الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬دولي‭ ‬منتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬العمرية‭ ‬السابق‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ولاعب‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬حاليا‭ ‬حسن‭ ‬خليل‭ ‬لاعب‭ ‬قوي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الضرب‭ ‬الهجومي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الإرسال،‭ ‬ولديه‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نفسه،‭ ‬ويتميز‭ ‬بالهدوء،‭ ‬ونرى‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أيّ‭ ‬فريق‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬صفوفه،‭ ‬وهو‭ ‬متمكن‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬الذي‭ ‬يشغله‭.‬





} ‭ ‬حسين‭ ‬العالي‭ ‬‮«‬بومحمد‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬عالي‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأندية‭ ‬الذين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬فريق‭ ‬الطائرة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬اللعبة،‭ ‬ولا‭ ‬يكتفي‭ ‬بالحضور‭ ‬والمشاهدة،‭ ‬بل‭ ‬يتفاعل‭ ‬وأحيانا‭ ‬ينفعل‭ ‬مع‭ ‬ظروف‭ ‬المباراة،‭ ‬مما‭ ‬أخذه‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬إحدى‭ ‬مباريات‭ ‬فريقه‭: ‬أحسد‭ ‬بعض‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأندية‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يحضرون‭ ‬لمتابعة‭ ‬فرقهم‭ ‬جراء‭ ‬ما‭ ‬تسببه‭ ‬هذه‭ ‬المشاهدات‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬للأعصاب‭ ‬وتلفها،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬عدل‭ ‬عن‭ ‬كلامه‭ ‬السابق‭ ‬عندما‭ ‬قلنا‭ ‬له‭: ‬ولكن‭ ‬حضورك‭ ‬يجعلك‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬مجلسك،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستوي‭ ‬من‭ ‬سمع‭ ‬كمن‭ ‬رأى‭.‬





} ‭ ‬الأوراق‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مختلطة،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ورقة‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الذي‭ ‬ينفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مزاحمة،‭ ‬والسباق‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬مربع‭ ‬الدوري‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬بين‭ ‬المتنافسين‭. ‬





} ‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬أخذ‭ ‬لاعبوه‭ ‬والقائمون‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬الفريق‭ ‬يعضّون‭ ‬أصابع‭ ‬الندم‭ ‬لأن‭ ‬الفرصة‭ ‬قد‭ ‬لاحت‭ ‬لهم‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬للخروج‭ ‬بانتصار‭ ‬يزاحمون‭ ‬به‭ ‬المتنافسين‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬للمربع،‭ ‬لكن‭ ‬البكاء‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬اللبن‭ ‬المسكوب‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬مرجوة‭ ‬منه،‭ ‬فالفرصة‭ ‬تأتي‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬والشاطر‭ ‬من‭ ‬يستثمرها‭ ‬في‭ ‬الحين،‭ ‬والفرصة‭ ‬جاءتكم‭ ‬ولم‭ ‬تستثمروها‭ ‬فذهبت‭ ‬لعالي‭ ‬فعرف‭ ‬كيف‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭.‬