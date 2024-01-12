اللوحة الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) } من اللافت للنظر أنّ هناك الكثير من لاعبي ومدربي الكرة الطائرة في منافساتنا المحلية كثيرا ما ينشغلون خلال سير المباريات بالنظر والالتفات إلى اللوحة الإلكترونية الموجودة في صالة اللعب والتي تعرض عليها نتيجة أشواط المباراة، وهذا الانشغال من شأنه أن يشوّش الأذهان ويبعد المنشغلين عن التركيز، بل ويدخلهم في ضغوطات هم في غنى عنها، وربما يصرفهم عن التركيز على ما هو أهم.
} دولي منتخباتنا الوطنية العمرية السابق للكرة الطائرة ولاعب صفوف فريق عالي حاليا حسن خليل لاعب قوي على مستوى الضرب الهجومي وتنفيذ الإرسال، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، ويتميز بالهدوء، ونرى أنه قادر على أن يشكل إضافة إلى أيّ فريق يكون ضمن صفوفه، وهو متمكن من مركز 2 الذي يشغله.
} حسين العالي «بومحمد» رئيس مجلس إدارة نادي عالي واحد من مسؤولي الأندية الذين يحرصون على متابعة فريق الطائرة خلال منافسات اللعبة، ولا يكتفي بالحضور والمشاهدة، بل يتفاعل وأحيانا ينفعل مع ظروف المباراة، مما أخذه إلى القول بعد انتهاء إحدى مباريات فريقه: أحسد بعض مسؤولي الأندية الذين لا يحضرون لمتابعة فرقهم جراء ما تسببه هذه المشاهدات من إثارة للأعصاب وتلفها، غير أنه عدل عن كلامه السابق عندما قلنا له: ولكن حضورك يجعلك في موقف قوة في مجلسك، ولا يمكن أن يستوي من سمع كمن رأى.
} الأوراق في منافسات دوري الاتحاد للكرة الطائرة مختلطة، ما عدا ورقة فريق بني جمرة الذي ينفرد بصدارة ترتيب الدوري من غير مزاحمة، والسباق على التأهل إلى مربع الدوري سيستمر حتى الرمق الأخير بين المتنافسين.
} بعد خسارة فريق الدير مباراته أمام فريق عالي في دوري الاتحاد أخذ لاعبوه والقائمون على شأن الفريق يعضّون أصابع الندم لأن الفرصة قد لاحت لهم خلال المباراة للخروج بانتصار يزاحمون به المتنافسين على التأهل للمربع، لكن البكاء الآن على اللبن المسكوب لا فائدة مرجوة منه، فالفرصة تأتي مرة واحدة، والشاطر من يستثمرها في الحين، والفرصة جاءتكم ولم تستثمروها فذهبت لعالي فعرف كيف يتعامل معها.
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