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تحت الحزام

1/12/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } تشتكي‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬الإداريين‭ ‬المتحولين‭ ‬في‭ ‬الانتماء،‭ ‬وعملهم‭ ‬على‭ ‬الضرب‭ ‬من‭ (‬تحت‭ ‬الحزام‭) ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬الانتماء‭ ‬إليها؛‭ ‬وتخلّوا‭ ‬عنها‭ ‬إما‭ ‬لخلافات‭ ‬شخصية،‭ ‬وإما‭ ‬سعيّا‭ ‬وراء‭ ‬مكسب‭ ‬مادي،‭ ‬أو‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ (‬المنظومة‭) ‬وأغرقوها‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬لا‭ ‬تعد‭ ‬ولا‭ ‬تحصى،‭ ‬وصار‭ ‬النادي‭ ‬يدفع‭ ‬ضريبتها‭ ‬في‭ ‬اوجه‭ ‬عديدة‭.‬


} لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تسمية‭ ‬تلك‭ ‬الأندية‭ ‬ولا‭ ‬أولئك‭ ‬الإداريين؛‭ ‬ولكن‭ (‬اللي‭ ‬على‭ ‬راسه‭ ‬بطحه‭ ‬يتحسسها‭)‬،‭ ‬ومثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بمشاكلهم‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬يتركون‭ ‬خط‭ ‬رجعة‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬حين‭ ‬يفكرون‭ ‬العودة‭ ‬إليها،‭ ‬وبالذات‭ ‬أنهم‭ ‬يتركون‭ ‬وراءهم‭ ‬جراحات‭ ‬يُصعب‭ ‬ان‭ ‬تندمل،‭ ‬فتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬يجعلها‭ ‬حديث‭ ‬الساعة؛‭ ‬فيحملونهم‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭!‬


} والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬بتحولاتهم‭ ‬الإدارية‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يهيمنوا‭ ‬برؤاهم‭ (‬الخاطئة‭) ‬أن‭ ‬يفرضوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ينتقلون‭ ‬إليها،‭ ‬وهذه‭ ‬تواجه‭ ‬برفض؛‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬تعودوا‭ ‬عليها،‭ ‬ولذا‭ ‬هم‭ (‬الأندية‭) ‬لا‭ ‬يأبهون‭ ‬بما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬أولئك‭ (‬النفر‭) ‬ويضعونها‭ ‬تحت‭ ‬باب‭ ‬التحريض‭.‬


} وباعتقادي‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬هؤلاء؛‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬إدارات‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتسرّع‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬خدمات‭ ‬إداريين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬ملفات‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬يملكونها،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعير‭ ‬اهتماما‭ ‬بكفاءة‭ ‬أعضاء‭ ‬لديها‭ ‬لتسليمهم‭ ‬مهام‭ ‬المسؤولية‭ ‬والسبب‭ ‬إغراءات‭ ‬النتائج‭ ‬المتسرعة؛‭ ‬والتي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خراب‭ ‬البصرة‭!‬


} وعلى‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاضرار‭ ‬بكياناتهم؛‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ (‬بجردة‭ ‬حساب‭) ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬صاحبها‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬ليطّلع‭ ‬عليها‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يبني‭ ‬آراءه‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يسوقه‭ ‬أولئك،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬حقائق‭ ‬الأمور‭ ‬والتي‭ ‬تظل‭ ‬حبيسة‭ ‬الأدراج‭ ‬رغم‭ ‬أضرارها‭ ‬المتراكمة‭.‬

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