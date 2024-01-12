تحت الحزام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تسمية‭ ‬تلك‭ ‬الأندية‭ ‬ولا‭ ‬أولئك‭ ‬الإداريين؛‭ ‬ولكن‭ (‬اللي‭ ‬على‭ ‬راسه‭ ‬بطحه‭ ‬يتحسسها‭)‬،‭ ‬ومثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬بمشاكلهم‭ ‬هذه‭ ‬لا‭ ‬يتركون‭ ‬خط‭ ‬رجعة‭ ‬لهم‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬حين‭ ‬يفكرون‭ ‬العودة‭ ‬إليها،‭ ‬وبالذات‭ ‬أنهم‭ ‬يتركون‭ ‬وراءهم‭ ‬جراحات‭ ‬يُصعب‭ ‬ان‭ ‬تندمل،‭ ‬فتأثيراتها‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬يجعلها‭ ‬حديث‭ ‬الساعة؛‭ ‬فيحملونهم‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭!‬





} والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬بتحولاتهم‭ ‬الإدارية‭ ‬يحاولون‭ ‬أن‭ ‬يهيمنوا‭ ‬برؤاهم‭ (‬الخاطئة‭) ‬أن‭ ‬يفرضوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ينتقلون‭ ‬إليها،‭ ‬وهذه‭ ‬تواجه‭ ‬برفض؛‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬تأثيرها‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬تعودوا‭ ‬عليها،‭ ‬ولذا‭ ‬هم‭ (‬الأندية‭) ‬لا‭ ‬يأبهون‭ ‬بما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬أولئك‭ (‬النفر‭) ‬ويضعونها‭ ‬تحت‭ ‬باب‭ ‬التحريض‭.‬





} وباعتقادي‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬هؤلاء؛‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬إدارات‭ ‬بعض‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتسرّع‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬خدمات‭ ‬إداريين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دراسة‭ ‬ملفات‭ ‬الخبرة‭ ‬التي‭ ‬يملكونها،‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعير‭ ‬اهتماما‭ ‬بكفاءة‭ ‬أعضاء‭ ‬لديها‭ ‬لتسليمهم‭ ‬مهام‭ ‬المسؤولية‭ ‬والسبب‭ ‬إغراءات‭ ‬النتائج‭ ‬المتسرعة؛‭ ‬والتي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خراب‭ ‬البصرة‭!‬





} وعلى‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاضرار‭ ‬بكياناتهم؛‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ (‬بجردة‭ ‬حساب‭) ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬صاحبها‭ ‬من‭ ‬أضرار‭ ‬ليطّلع‭ ‬عليها‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬الذي‭ ‬يبني‭ ‬آراءه‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬يسوقه‭ ‬أولئك،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬حقائق‭ ‬الأمور‭ ‬والتي‭ ‬تظل‭ ‬حبيسة‭ ‬الأدراج‭ ‬رغم‭ ‬أضرارها‭ ‬المتراكمة‭.‬