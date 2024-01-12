مؤثرون في الجدل.. والدجل..!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬ابنة‭ ‬أختي‭ ‬الدكتورة‭ ‬‮«‬نورة‭ ‬المعيلي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬المتابعين‭ ‬له،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أحيانا‭ ‬كثيرة‭ ‬بأفكار‭ ‬وممارسات‭ ‬تمس‭ ‬المعتقدات‭ ‬والثوابت،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأثر‭ ‬الشباب‭ ‬المراهق‭ ‬به‭ ‬وبأفكاره‭ ‬وممارساته‭ ‬الخاطئة،‭ ‬وأن‭ ‬له‭ ‬فيديو‭ ‬لتجربة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية،‭ ‬مارس‭ ‬فيها‭ ‬طقوس‭ ‬العبادة‭ ‬الوثنية،‭ ‬بحجة‭ ‬التجربة‭ ‬والانفتاح،‭ ‬والهدوء‭ ‬النفسي‭ ‬والسكون‭ ‬الشخصي‭.‬

وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬لأحد‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدينية‭ ‬يحذر‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الممارسة‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص،‭ ‬لدرجة‭ ‬الركوع‭ ‬والتبجيل‭ ‬لرموز‭ ‬تلك‭ ‬الديانة،‭ ‬والصلاة‭ ‬والدعاء‭ ‬في‭ ‬معبد‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين،‭ ‬وأن‭ ‬الخطورة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تأثر‭ ‬وتقليد‭ ‬بعض‭ ‬الصغار‭ ‬والمراهقين‭ ‬لتلك‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬العقيدة‭.

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أخطاء‭ ‬بعض‭ ‬المشاهير‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لا‭ ‬تغفرها‭ ‬‮«‬النوايا‭ ‬الحسنة‮»‬،‭ ‬وتكرار‭ ‬الأخطاء‭ ‬ثم‭ ‬تكرار‭ ‬الاعتذار‭ ‬عنها،‭ ‬يستوجب‭ ‬التوقف‭ ‬والمراجعة،‭ ‬ويستلزم‭ ‬تقويم‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬تتداخل‭ ‬فيها‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية‭ ‬مع‭ ‬المعتقدات‭ ‬الدينية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهنا‭ ‬مكمن‭ ‬الخطورة‭.‬

الركض‭ ‬خلف‭ ‬الشهرة،‭ ‬وحب‭ ‬الإثارة،‭ ‬وهوس‭ ‬الإتيان‭ ‬بأفكار‭ ‬وممارسات‭ ‬شاذة،‭ ‬قد‭ ‬تجلب‭ ‬المتابعين‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬الاحترام‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنفع‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬ولا‭ ‬آخرته،‭ ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬وربما‭ ‬مؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تستعين‭ ‬ببعض‭ ‬مشاهير‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬للترويج‭ ‬وإعلان‭ ‬برامجها‭ ‬ومشاريعها،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬باستضافة‭ ‬تلك‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬ومنتديات‭ ‬عامة،‭ ‬وعرضه‭ ‬كقدورة‭ ‬للشباب،‭ ‬ونموذج‭ ‬للتأثير‭ ‬وقصة‭ ‬نجاح‭.. ‬وهنا‭ ‬يقع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المشاهير‮»‬‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬أخطاءهم‭ ‬وسقطاتهم‭ ‬و‮«‬بلاويهم‮»‬‭ ‬جعلت‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الصفوف‭ ‬والتأثير‭ ‬والنموذج‭..!! ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬تستعين‭ ‬بهم‭ ‬وتكرمهم‭ ‬وتستضيفهم‭ ‬وهم‭ ‬يمارسون‭ ‬كل‭ ‬الجدل‭ ‬وبعض‭ ‬الدجل‭..!!‬

يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬والمستشار‭ ‬التربوي‭ ‬والأسري‭ ‬أحمد‭ ‬الشيمي‭: ‬‮«‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬اللافتة‭ ‬للنظر‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تخطئها‭ ‬عين‭ ‬الناظر؛‭ ‬هوس‭ ‬الشباب‭ ‬بالمؤثرين‭ ‬والمشهورين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويتقاضى‭ ‬هؤلاء‭ ‬المشاهير‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أطروحاتهم‭ ‬السلبية،‭ ‬ويدفع‭ ‬الشباب‭ ‬لتقليدهم‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬العواقب‭ ‬والسلبيات،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تتصدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬والمؤثرين‭ ‬الإيجابيين‭ ‬لهؤلاء‭ ‬عبر‭ ‬منصاتهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والشباب‭.‬

عموما‭.. ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لذكر‭ ‬اسم‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬المخطئ،‭ ‬ولكن‭ ‬نقول‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الخليفة‭ ‬عمر‭ ‬الفاروق‭.‬