Saturday, 13 January 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤثرون في الجدل.. والدجل..!!

1/12/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمس‭ ‬وفي‭ ‬تجمع‭ ‬أسري،‭ ‬وبعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬أبلغني‭ ‬ابن‭ ‬اختي‭ ‬‮«‬معاذ‭ ‬المعيلي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مسجدنا‭ ‬اليوم‭ ‬كانت‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬أحد‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتأثير‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الشباب،‭ ‬وبعضها‭ ‬يثير‭ ‬الفتنة،‭ ‬وبعضها‭ ‬الإساءة‭ ‬لدول‭ ‬شقيقة،‭ ‬وبعضها‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬أفكار‭ ‬تمس‭ ‬العقيدة‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬ابنة‭ ‬أختي‭ ‬الدكتورة‭ ‬‮«‬نورة‭ ‬المعيلي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬المتابعين‭ ‬له،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬أحيانا‭ ‬كثيرة‭ ‬بأفكار‭ ‬وممارسات‭ ‬تمس‭ ‬المعتقدات‭ ‬والثوابت،‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأثر‭ ‬الشباب‭ ‬المراهق‭ ‬به‭ ‬وبأفكاره‭ ‬وممارساته‭ ‬الخاطئة،‭ ‬وأن‭ ‬له‭ ‬فيديو‭ ‬لتجربة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬آسيوية،‭ ‬مارس‭ ‬فيها‭ ‬طقوس‭ ‬العبادة‭ ‬الوثنية،‭ ‬بحجة‭ ‬التجربة‭ ‬والانفتاح،‭ ‬والهدوء‭ ‬النفسي‭ ‬والسكون‭ ‬الشخصي‭.‬

وقد‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬تعليق‭ ‬لأحد‭ ‬الشخصيات‭ ‬الدينية‭ ‬يحذر‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الممارسة‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص،‭ ‬لدرجة‭ ‬الركوع‭ ‬والتبجيل‭ ‬لرموز‭ ‬تلك‭ ‬الديانة،‭ ‬والصلاة‭ ‬والدعاء‭ ‬في‭ ‬معبد‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين،‭ ‬وأن‭ ‬الخطورة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تأثر‭ ‬وتقليد‭ ‬بعض‭ ‬الصغار‭ ‬والمراهقين‭ ‬لتلك‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬تمس‭ ‬العقيدة‭.

أخطاء‭ ‬بعض‭ ‬المشاهير‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لا‭ ‬تغفرها‭ ‬‮«‬النوايا‭ ‬الحسنة‮»‬،‭ ‬وتكرار‭ ‬الأخطاء‭ ‬ثم‭ ‬تكرار‭ ‬الاعتذار‭ ‬عنها،‭ ‬يستوجب‭ ‬التوقف‭ ‬والمراجعة،‭ ‬ويستلزم‭ ‬تقويم‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬تتداخل‭ ‬فيها‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية‭ ‬مع‭ ‬المعتقدات‭ ‬الدينية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية،‭ ‬وهنا‭ ‬مكمن‭ ‬الخطورة‭.‬

الركض‭ ‬خلف‭ ‬الشهرة،‭ ‬وحب‭ ‬الإثارة،‭ ‬وهوس‭ ‬الإتيان‭ ‬بأفكار‭ ‬وممارسات‭ ‬شاذة،‭ ‬قد‭ ‬تجلب‭ ‬المتابعين‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬الاحترام‭ ‬من‭ ‬الناس،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تنفع‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬ولا‭ ‬آخرته،‭ ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬وربما‭ ‬مؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تستعين‭ ‬ببعض‭ ‬مشاهير‭ ‬‮«‬السوشيال‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬للترويج‭ ‬وإعلان‭ ‬برامجها‭ ‬ومشاريعها،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬البعض‭ ‬منها‭ ‬باستضافة‭ ‬تلك‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬مؤتمرات‭ ‬ومنتديات‭ ‬عامة،‭ ‬وعرضه‭ ‬كقدورة‭ ‬للشباب،‭ ‬ونموذج‭ ‬للتأثير‭ ‬وقصة‭ ‬نجاح‭.. ‬وهنا‭ ‬يقع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المشاهير‮»‬‭ ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬أخطاءهم‭ ‬وسقطاتهم‭ ‬و‮«‬بلاويهم‮»‬‭ ‬جعلت‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الصفوف‭ ‬والتأثير‭ ‬والنموذج‭..!! ‬وكيف‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬تستعين‭ ‬بهم‭ ‬وتكرمهم‭ ‬وتستضيفهم‭ ‬وهم‭ ‬يمارسون‭ ‬كل‭ ‬الجدل‭ ‬وبعض‭ ‬الدجل‭..!!‬

يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬والمستشار‭ ‬التربوي‭ ‬والأسري‭ ‬أحمد‭ ‬الشيمي‭: ‬‮«‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬اللافتة‭ ‬للنظر‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تخطئها‭ ‬عين‭ ‬الناظر؛‭ ‬هوس‭ ‬الشباب‭ ‬بالمؤثرين‭ ‬والمشهورين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويتقاضى‭ ‬هؤلاء‭ ‬المشاهير‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أطروحاتهم‭ ‬السلبية،‭ ‬ويدفع‭ ‬الشباب‭ ‬لتقليدهم‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬العواقب‭ ‬والسلبيات،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬تتصدى‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬والمؤثرين‭ ‬الإيجابيين‭ ‬لهؤلاء‭ ‬عبر‭ ‬منصاتهم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والشباب‭.‬

عموما‭.. ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لذكر‭ ‬اسم‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬المخطئ،‭ ‬ولكن‭ ‬نقول‭ ‬رحم‭ ‬الله‭ ‬الخليفة‭ ‬عمر‭ ‬الفاروق‭.‬

MENAFN12012024000055011008ID1107715331

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث