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في خضم حرب أبنائه.. القضاء الفرنسي يفوض طبيباً لتقييم صحة آلان ديلون

1/12/2024 7:13:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيجري‭ ‬طبيب‭ ‬مفوض‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬تقييما‭ ‬لحالة‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‭ ‬الصحية،‭ ‬بهدف‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬محتمل‭ ‬للحماية‭ ‬القانونية‭ ‬نزولاً‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬الممثل‭ ‬البالغ‭ ‬88‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬صحته‭ ‬تدهوراً،‭ ‬وابنه‭ ‬أنتوني‭. ‬

ومنذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬يخوض‭ ‬أبناء‭ ‬النجم‭ ‬الثلاثة‭ ‬حرباً‭ ‬ضروساً‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬الصحافة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬القضاء،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الممثل‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسطوري‭ ‬الذي‭ ‬تدهورت‭ ‬صحته‭ ‬منذ‭ ‬إصابتها‭ ‬بسكتة‭ ‬دماغية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

واتهم‭ ‬نجلا‭ ‬ديلون،‭ ‬أنتوني‭ (‬59‭ ‬عاماً‭) ‬وآلان‭ ‬فابيان‭ (‬29‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬اختهما‭ ‬أنوشكا‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬بأنها‭ ‬تتلاعب‭ ‬بوالدهم‭ ‬وأخفت‭ ‬عنهما‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي‭. ‬

ورأى‭ ‬أنتوني‭ ‬ديلون‭ ‬أن‭ ‬أخته‭ ‬غير‭ ‬الشقيقة‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬النجم‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬تجنباً‭ ‬لدفع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الميراث‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬أنوشكا‭ ‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬أنتوني‭ ‬وآلان‭ ‬فابيان‭ ‬يعرّضان‭ ‬حياة‭ ‬الممثل‭ ‬للخطر،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬الوحيد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬جعلها‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬إحضار‭ ‬بطل‭ ‬فيلمي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بيسين‮»‬‭ ‬و‮«‬غيبار‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سويسرا‭ ‬هو‭ ‬تمكينه‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬علاجه‭ ‬فيها‭.

وتسارعت‭ ‬الأمور‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إذ‭ ‬أحال‭ ‬محامو‭ ‬أنتوني‭ ‬وآلان‭ ‬ديلون‭ ‬إلى‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬طلبات‭ ‬بوضع‭ ‬الممثل‭ ‬تحت‭ ‬حماية‭ ‬قضائية‭ ‬‮«‬لأسباب‭ ‬صحية‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬تبلغت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بهذه‭ ‬الطلبات‭ ‬الخميس،‭ ‬وأعلنت‭ ‬أنها‭ ‬اتصلت‭ ‬‮«‬بطبيب‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقويم‭ ‬وضع‭ ‬آلان‭ ‬ديلون‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مونتارجي‭ ‬جان‭ ‬سيدريك‭ ‬غو،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لفت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬أي‭ ‬منشور‭ ‬آخر‮»‬‭.‬

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