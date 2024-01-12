مذكرات بريتني سبيرز تشهد مبيعات قياسية
التاريخ
1/12/2024 7:13:36 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) منذ صدور مذكرات نجمة البوب بريتني سبيرز، في أكتوبر 2023، تحت عنوان «المرأة بداخلي»، أصبحت أكثر الكتب مبيعًا في صحيفة «نيويورك تايمز». ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الناشر جاليري بوكس، فإن مذكرات نجمة البوب المذهلة باعت أكثر من مليوني نسخة في الولايات المتحدة، مبينًا أن أرقام المبيعات تتضمن تنسيقات الكتب الورقية، والكتب الصوتية، والكتب الإلكترونية. «لقد باع كتابي رسميًا أكثر من 2 مليون نسخة في الولايات المتحدة، شكرًا لجميع المعجبين الذين دعموني ودعموا قصتي. أحبكم جميعًا»، تقول بريتني سبيرز في البيان. تلك المذكرات التي طال انتظارها، ونُشرت في الولايات المتحدة، في 24 أكتوبر 2023، حققت أرقامًا قياسية في المبيعات منذ الأسبوع الأول لنشرها، إذ باعت حينها أكثر من مليون نسخة. وفيها تتحدث المغنية عن حياتها كمغنية رائدة، بدءًا من أيامها كفارسة في نادي «ميكي ماوس» وحتى نجاحها كمغنية بوب في سن المراهقة، وتأثير ذلك على حياتها. تتحدث «سبيرز» أيضًا عن بعض الصعوبات التي واجهتها، بما في ذلك الوصاية التي فرضت عليها لمدة 13 عامًا، في العام 2008، والتي تم إنهاؤها، في نوفمبر 2021، إذ كان جيمي والد سبيرز، يتحكم في أموالها وأصولها الشخصية من خلال الوصاية.
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