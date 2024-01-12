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مذكرات بريتني سبيرز تشهد مبيعات قياسية

1/12/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬صدور‭ ‬مذكرات‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬بداخلي‮»‬،‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬الكتب‭ ‬مبيعًا‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭. ‬ووفقًا‭ ‬لبيان‭ ‬صحفي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الناشر‭ ‬جاليري‭ ‬بوكس،‭ ‬فإن‭ ‬مذكرات‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬المذهلة‭ ‬باعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬أرقام‭ ‬المبيعات‭ ‬تتضمن‭ ‬تنسيقات‭ ‬الكتب‭ ‬الورقية،‭ ‬والكتب‭ ‬الصوتية،‭ ‬والكتب‭ ‬الإلكترونية‭. ‬‮«‬لقد‭ ‬باع‭ ‬كتابي‭ ‬رسميًا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬نسخة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬شكرًا‭ ‬لجميع‭ ‬المعجبين‭ ‬الذين‭ ‬دعموني‭ ‬ودعموا‭ ‬قصتي‭. ‬أحبكم‭ ‬جميعًا‮»‬،‭ ‬تقول‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬البيان‭. ‬تلك‭ ‬المذكرات‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬انتظارها،‭ ‬ونُشرت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬حققت‭ ‬أرقامًا‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬المبيعات‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬لنشرها،‭ ‬إذ‭ ‬باعت‭ ‬حينها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬نسخة‭. ‬وفيها‭ ‬تتحدث‭ ‬المغنية‭ ‬عن‭ ‬حياتها‭ ‬كمغنية‭ ‬رائدة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬أيامها‭ ‬كفارسة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬ميكي‭ ‬ماوس‮»‬‭ ‬وحتى‭ ‬نجاحها‭ ‬كمغنية‭ ‬بوب‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬المراهقة،‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حياتها‭. ‬تتحدث‭ ‬‮«‬سبيرز‮»‬‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوصاية‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليها‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬عامًا،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إنهاؤها،‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬جيمي‭ ‬والد‭ ‬سبيرز،‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬أموالها‭ ‬وأصولها‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوصاية‭.‬

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