رصد هلال شهر رجب في سماء البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رصدت الصور أمس هلال شهر رجب في سماء مملكة البحرين في جهة الغرب لحظة غروب الشمس مساء الجمعة 12 يناير 2024، الموافق 30 جمادي الآخرة 1445 هجريا.
وذكر د. وهيب الناصر أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي أن استهلال شهر رجب 1445هـ موعد الولادة كان يوم الخميس 11 يناير في الساعة 2:57 مساء، وفي هذا اليوم غرب الهلال 4:55 مساء قبل غروب الشمس 5:03 مساء، وفي مساء الجمعة 12 يناير كان موعد غروب الشمس في الساعة 5:04 مساء، واتجاهها في الساعة 6:06 مساء في اتجاه 244، وزمن مكث الهلال 63 دقيقة، ويكون القمر في برج الجدي، وعليه فإن غرة شهر رجب 1445 هو اليوم السبت 13 يناير 2024.
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