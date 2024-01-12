رصد هلال شهر رجب في سماء البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أن‭ ‬استهلال‭ ‬شهر‭ ‬رجب‭ ‬1445هـ‭ ‬موعد‭ ‬الولادة‭ ‬كان‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬57‭ ‬مساء،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬غرب‭ ‬الهلال‭ ‬4‭:‬55‭ ‬مساء‭ ‬قبل‭ ‬غروب‭ ‬الشمس‭ ‬5:03‭ ‬مساء،‭ ‬وفي‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬كان‭ ‬موعد‭ ‬غروب‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬04‭ ‬مساء،‭ ‬واتجاهها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬06‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬244،‭ ‬وزمن‭ ‬مكث‭ ‬الهلال‭ ‬63‭ ‬دقيقة،‭ ‬ويكون‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬الجدي،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬غرة‭ ‬شهر‭ ‬رجب‭ ‬1445‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬