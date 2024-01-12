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بهدف الانتصار الثاني وتعزيز صدارة مجموعتههونغ كونغ.. الخطوة الثانية لمنتخبنا الوطني اليوم

1/12/2024 7:13:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بلقاء‭ ‬منتخب‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقبل‭ ‬ذلك،‭ ‬تقام‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يلتقي‭ ‬الهند‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1،‭ ‬الإمارات‭ ‬يواجه‭ ‬كازاخستان‭ ‬الساعة‭ ‬3،‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬سيصطدم‭ ‬باليابان‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭.‬

منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬استهل‭ ‬مشواره‭ ‬بانتصار‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬كازاخستان‭ (‬47/13‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬المعطيات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬والوصول‭ ‬للنقطة‭ ‬الرابعة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬والبشرية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬لصالحه‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭. ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الايسلندي‭ ‬آرون‭ ‬سيناريو‭ ‬مباراة‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬خوض‭ ‬اللقاء‭ ‬بالأسماء‭ ‬الرئيسية‭ ‬مثل‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين،‭ ‬حسين‭ ‬الصياد،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ ‬وأحمد‭ ‬جلال،‭ ‬مع‭ ‬تغييرات‭ ‬طفيفة‭ ‬وذلك‭ ‬لفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬وإحداث‭ ‬الفارق‭ ‬التهديفي،‭ ‬ثم‭ ‬الزج‭ ‬ببقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬تباعًا‭ ‬بحسب‭ ‬المجريات‭ ‬والظروف،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المعدل‭ ‬اللياقي‭ ‬للاعبين‭ ‬وتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عليهم‭ ‬وعدم‭ ‬تعرضهم‭ ‬للإصابات،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الإمارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬ثم‭ ‬مرحلة‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭.‬

عبدالرحمن محمد: متفائل بتحقيق الحلم الآسيوي

يرى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬آرون‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬نهج‭ ‬التدوير‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬السابق‭ ‬مع‭ ‬كازاخستان‭.‬

وقال‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬منتخبنا‭ ‬سيدخل‭ ‬بتشكيلته‭ ‬الرئيسية‭ ‬مع‭ ‬إحداث‭ ‬الدوران‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬أمرًا‭ ‬مهمًا،‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مجهود‭ ‬اللاعبين‭ ‬وعدم‭ ‬تعرضهم‭ ‬للإصابات‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لاحظناه‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطولات‭ ‬السابقة‭.‬

وبيّن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬التدوير‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تتيح‭ ‬فرصًا‭ ‬عدة‭ ‬لمختلف‭ ‬اللاعبين،‭ ‬منها‭ ‬إراحة‭ ‬العناصر‭ ‬الخبرة‭ ‬ومنها‭ ‬للمصابين‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬ومحمد‭ ‬ميرزا‭ ‬لأخذ‭ ‬فرصتهم‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬طويل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للعناصر‭ ‬الشابة‭ ‬أمثال‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬وغيرهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أنفسهم‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬وتحقيق‭ ‬عملية‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬كما‭ ‬شاهدنا‭ ‬حصول‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬تعتبر‭ ‬مرحلة‭ ‬إعداد‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة،‭ ‬وهو‭ ‬يتفاءل‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الحالية‭ ‬للمنتخب‭ ‬بتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬وهو‭ ‬الصعود‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬حلم‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬يراود‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬الجميع‭ ‬يسوده‭ ‬التفاؤل‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭.‬


انتصار «حامل اللقب» والكويت

لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬حقق‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬بنتيجة‭ (‬33/26‭) ‬بعدما‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدمًا‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ (‬17/11‭)‬،‭ ‬ليحصد‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬أول‭ ‬نقطتين‭. ‬وحاز‭ ‬لاعب‭ ‬قطر‭ ‬أحمد‭ ‬مددي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭.‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬بنتيجة‭ (‬27/26‭) ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬أيضًا‭ (‬13/11‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتين‭. ‬ونال‭ ‬حارس‭ ‬الكويت‭ ‬حسن‭ ‬صفر‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭.‬


الصافرة البحرينية

شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬ظهور‭ ‬الصافرة‭ ‬البحرينية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬حيث‭ ‬أدار‭ ‬الطاقم‭ ‬القاري‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬وميثم‭ ‬العرادي‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬القطري‭ ‬والصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬وحققا‭ ‬ظهورًا‭ ‬مميزًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهما‭ ‬خصوصًا‭ ‬وللصافرة‭ ‬البحرينية‭ ‬عمومًا،‭ ‬ونجحا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مجرياتها‭ ‬بثقة‭ ‬عالية‭.‬


إيران يكتسح وكوريا يتفوق


لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬اكتسح‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬نظيره‭ ‬النيوزلندي‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/47‭) ‬بعدما‭ ‬حسم‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬13‭ ‬هدفًا‭ (‬7/20‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيد‭ ‬إيران‭ ‬نقطتين‭. ‬وظفر‭ ‬الإيراني‭ ‬ميلاد‭ ‬غالاندري‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬رجل‭ ‬المباراة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬تفوق‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬بنتيجة‭ (‬30/32‭) ‬بعدما‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬بنتيجة‭ (‬12/12‭)‬،‭ ‬ليحصد‭ ‬نقطتين‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭.‬

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