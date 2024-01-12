بهدف الانتصار الثاني وتعزيز صدارة مجموعتههونغ كونغ.. الخطوة الثانية لمنتخبنا الوطني اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد اليوم (السبت) مباراته الثانية في البطولة الآسيوية 21 المؤهلة لمونديال 2025، وذلك بلقاء منتخب هونغ كونغ لحساب المجموعة الرابعة في تمام الساعة 7 مساءً على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقبل ذلك، تقام 3 مباريات، المنتخب السعودي يلتقي الهند في الساعة 1، الإمارات يواجه كازاخستان الساعة 3، المنتخب العراقي سيصطدم باليابان في الساعة 5.
منتخبنا الوطني استهل مشواره بانتصار كبير على كازاخستان (47/13)، وكل المعطيات تشير إلى أن منتخبنا في طريقه نحو الانتصار الثاني والوصول للنقطة الرابعة، في ظل فارق الإمكانات الفنية والبشرية التي تصب لصالحه مقارنة مع منافسه هونغ كونغ. إذ من المتوقع أن يكرر مدرب منتخبنا الايسلندي آرون سيناريو مباراة كازاخستان في مباراة اليوم، من حيث خوض اللقاء بالأسماء الرئيسية مثل الحارس محمد عبدالحسين، حسين الصياد، علي ميرزا، محمد حبيب، حسن مدن، حسن السماهيجي وأحمد جلال، مع تغييرات طفيفة وذلك لفرض سيطرته وإحداث الفارق التهديفي، ثم الزج ببقية اللاعبين تباعًا بحسب المجريات والظروف، وذلك بهدف الحفاظ على المعدل اللياقي للاعبين وتخفيف العبء عليهم وعدم تعرضهم للإصابات، وخصوصًا أنه مقبل على مباريات أكثر قوة بدءًا من مباراة الإمارات الأخيرة في الدور التمهيدي التي ستكون على صدارة المجموعة، ثم مرحلة الدور الرئيسي للبطولة.
عبدالرحمن محمد: متفائل بتحقيق الحلم الآسيوي
يرى المدرب الوطني عبدالرحمن محمد أن مدرب منتخبنا آرون سيستمر في نهج التدوير بين اللاعبين من خلال مباراة اليوم أمام هونغ كونغ كما حدث في اللقاء السابق مع كازاخستان.
وقال عبدالرحمن محمد لـ«أخبار الخليج الرياضي» إن منتخبنا سيدخل بتشكيلته الرئيسية مع إحداث الدوران الذي بات أمرًا مهمًا، بهدف الحفاظ على مجهود اللاعبين وعدم تعرضهم للإصابات للمرحلة المقبلة الأكثر أهمية، وهذا ما لاحظناه على المدرب من خلال البطولات السابقة.
وبيّن عبدالرحمن أن مسألة التدوير من شأنها أن تتيح فرصًا عدة لمختلف اللاعبين، منها إراحة العناصر الخبرة ومنها للمصابين كما حدث مع أحمد المقابي ومحمد ميرزا لأخذ فرصتهم بعد غياب طويل، بالإضافة للعناصر الشابة أمثال علي العشيري، أحمد رضا وغيرهم لتقديم أنفسهم بشكل أفضل وتحقيق عملية الانسجام مع بعضهم البعض كما شاهدنا حصول علي عيد على فرصة أكبر للعب في الخط الخلفي. موضحًا أن هذه المباريات تعتبر مرحلة إعداد للدور الرئيسي للبطولة، وهو يتفاءل بالمجموعة الحالية للمنتخب بتحقيق الهدف الأول وهو الصعود لكأس العالم ثم تحقيق الهدف الثاني وهو إحراز كأس آسيا، الذي يعتبر حلم دام أكثر من 10 سنوات يراود اللاعبين، حيث الجميع يسوده التفاؤل حول ذلك.
انتصار «حامل اللقب» والكويت
لحساب المجموعة الأولى، حقق منتخب قطر نتيجة الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة (33/26) بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بفارق 6 أهداف (17/11)، ليحصد «حامل اللقب» أول نقطتين. وحاز لاعب قطر أحمد مددي على جائزة رجل المباراة.
كما فاز المنتخب الكويتي على نظيره العماني بنتيجة (27/26) بعدما انتهى الشوط الأول لصالحه أيضًا (13/11)، وبذلك أصبح رصيده نقطتين. ونال حارس الكويت حسن صفر على جائزة رجل المباراة.
الصافرة البحرينية
شهدت منافسات يوم أمس الجمعة ظهور الصافرة البحرينية لأول مرة في البطولة التي انطلقت يوم الخميس، حيث أدار الطاقم القاري أحمد محمد وميثم العرادي مباراة المنتخبين القطري والصين تايبيه، وحققا ظهورًا مميزًا بالنسبة لهما خصوصًا وللصافرة البحرينية عمومًا، ونجحا في إدارة مجرياتها بثقة عالية.
إيران يكتسح وكوريا يتفوق
لحساب المجموعة الثانية، اكتسح المنتخب الإيراني نظيره النيوزلندي بنتيجة (13/47) بعدما حسم الشوط الأول لصالحه بفارق 13 هدفًا (7/20)، ليصبح رصيد إيران نقطتين. وظفر الإيراني ميلاد غالاندري على جائزة رجل المباراة.
وفي مباراة أخرى، تفوق المنتخب الكوري على نظيره الصيني بنتيجة (30/32) بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة (12/12)، ليحصد نقطتين في مجموعته.
MENAFN12012024000055011008ID1107715325