افـتتاح فـني ((مـثير))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحمل‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عنوان‭ ‬الفصل‭ ‬المفقود‭ ‬من‭ ‬كليلة‭ ‬ودمنة،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬التاريخية‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي‭ ‬داخل‭ ‬القارة‭ ‬الصفراء‭. ‬وتعود‭ ‬أصول‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬إلى‭ ‬الهند،‭ ‬ونُقلت‭ ‬إلى‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬العباسي،‭ ‬وإلى‭ ‬الفارسية‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬

وانشدت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الأغنية‭ ‬الرسمية‭ ‬للبطولة‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬عروضاً‭ ‬فنية‭ ‬وألعاب‭ ‬نارية‭. ‬وأدى‭ ‬الاستعراض‭ ‬الغنائي‭ ‬التمثيلي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الفنانين‭ ‬القطريين‭ ‬والعرب‭.‬

منح‭ ‬حسن‭ ‬الهيدوس‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬أداء‭ ‬قسم‭ ‬البطولة‭ ‬لقائد‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬مصعب‭ ‬البطاط،‭ ‬حيث‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قائد‭ ‬منتخب‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭.‬

وقال‭ ‬الهيدوس‭ ‬‮«‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬إن‭ ‬يقدم‭ ‬كابتن‭ ‬منتخب‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬قسم‭ ‬البطولة‭ ‬لكني‭ ‬اليوم‭ ‬أستأذن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬بأن‭ ‬أمنح‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬لكابتن‭ ‬منتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬مصعب‭ ‬البطاط‮»‬‭.‬

يشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭ ‬بينها‭ ‬10‭ ‬عربية‭ ‬وزعت‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬مجموعات‭. ‬يتأهل‭ ‬الاول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬ملاعب‭ ‬استضافت‭ ‬مباريات‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الملاعب‭ ‬التسعة‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬المباريات‭.‬

ويستضيف‭ ‬ملعب‭ ‬لوسيل،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬فوز‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بقيادة‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬مثير‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬ولبنان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم،‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬فبراير‭.‬

أكملت‭ ‬قطر‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬بعد‭ ‬إعلانها‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬الصين‭ ‬بسبب‭ ‬القوانين‭ ‬الصارمة‭ ‬لوباء‭ ‬كوفيد‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلاً‭ ‬عن‭ ‬عام،‭ ‬استضافت‭ ‬قطر‭ ‬أعظم‭ ‬نسخة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والآن‭ ‬أصبح‭ ‬المسرح‭ ‬مهيأ‭ ‬لأكبر‭ ‬بطولة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬اليابان‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬من‭ ‬اقوى‭ ‬المرشحين‭ ‬وتأتي‭ ‬بدرجة‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الترشيحات‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وإيران‭ ‬واستراليا‭ ‬والسعودية‭.‬