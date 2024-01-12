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29 يناير الحكم على أمين مالي بجمعية خيرية متهم باختلاس 47 ألف دينار

1/12/2024 7:13:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬جلسة‭ ‬29‭ ‬يناير‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬أمين‭ ‬مالي‭ ‬بإحدى‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬متهم‭ ‬باختلاس‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬الاستماع‭ ‬لمرافعة‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولية‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬تصرفاته‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬بإبلاغ‭ ‬المتهم‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬أخذ‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬وكان‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬عملها،‭ ‬وبعدما‭ ‬أقر‭ ‬أمام‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬أخذ‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬الجمعية‭ ‬مبرراً‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مديوناً‭ ‬وكان‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الكشوفات‭ ‬البنكية‭ ‬للجمعية‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المصروفات‭ ‬لا‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مصروفات‭ ‬الجمعية‭ ‬الشهرية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬المصروفة‭ ‬نقداً‭ ‬تفوق‭ ‬الألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

حيث‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬تكليف‭ ‬خبير‭ ‬محاسبي‭ ‬لتقرير‭ ‬الوضع‭ ‬المالي‭ ‬وانتهى‭ ‬الخبير‭ ‬الذي‭ ‬خلص‭ ‬بتقريره‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬المختلسة‭ ‬هي‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المتهم‭ ‬كشف‭ ‬حسابات‭ ‬الجمعية‭ ‬البنكية‭ ‬وميزانية‭ ‬المركز‭ ‬أو‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬كاملا،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وعليه‭ ‬باشر‭ ‬مأمور‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬الجمعية‭ ‬وتبين‭ ‬وجود‭ ‬عدة‭ ‬مخالفات‭ ‬عدم‭ ‬مطابقة‭ ‬الشيكات‭ ‬مع‭ ‬المبالغ‭ ‬المسحوبة‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بالجمعية،‭ ‬إذ‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬البنكية‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬قام‭ ‬باختلاس‭ ‬مبلغ‭ ‬47‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬تمت‭ ‬إحالة‭ ‬البلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

حيث‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬أمام‭ ‬محاضر‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬إتهام،‭ ‬وقرر‭ ‬بأنه‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬للجمعية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006م‭ ‬وأنه‭ ‬قد‭ ‬دأب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017م‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬على‭ ‬اختلاس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬الشيكات‭ ‬وتدوين‭ ‬المبلغ‭ ‬المراد‭ ‬صرفه‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصروفات‭ ‬الجمعية‭ ‬الشهرية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يسلم‭ ‬الشيكات‭ ‬لرئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬لتتولى‭ ‬التوقيع‭ ‬عليها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يقوم‭ ‬خلسة‭ ‬بتغيير‭ ‬المبلغ‭ ‬المراد‭ ‬صرفه‭ ‬بتدوينه‭ ‬بخانة‭ ‬الألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وتمكن‭ ‬بتلك‭ ‬الطريقة‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬المبالغ‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬تحديد‭ ‬مقدار‭ ‬المبالغ‭ ‬المختلسة،‭ ‬مدعيا‭ ‬إعادته‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المختلس‭ ‬بمقدار22‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

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