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أربعينية وابنها يشكلان شبكة لإجبار آسيويات على الرذيلة استدرجا الضحايا بفرص عمل وهمية براتب 2500 دينار

1/12/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شكلت‭ ‬متهمة‭ ‬آسيوية‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تستقطب‭ ‬فتيات‭ ‬من‭ ‬بلدها‭ ‬وستدرجهم‭ ‬بفرص‭ ‬عمل‭ ‬وهمية‭ ‬بهدف‭ ‬جلبهن‭ ‬للمملكة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إجبارهن‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬بعد‭ ‬حجز‭ ‬جوازات‭ ‬سفرهن‭ ‬وإجبارهن‭ ‬على‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مديونيات‭ ‬بمبالغ‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬استعانت‭ ‬المتهمة‭ ‬الاربعينية‭ ‬بابنها‭ ‬الشاب‭ ‬العشريني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬دوره‭ ‬توصيل‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬لأماكن‭ ‬لقاء‭ ‬الزبائن‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬هروبهن‭ ‬بمساعدة‭ ‬فتاتين،‭ ‬حيث‭ ‬سقط‭ ‬التشكيل‭ ‬العصابي‭ ‬وبدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬أفراده‭ ‬الأربعة‭.‬

وكانت‭ ‬إحدى‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬شاهدت‭ ‬إعلانا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيسبوك‭ ‬مضمونه‭ ‬توفير‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬براتب‭ ‬2600‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ولكون‭ ‬الإعلان‭ ‬نال‭ ‬إعجابها‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬مستخدم‭ ‬الرقم‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬ووافقت‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬أنهت‭ ‬الإجراءات‭ ‬وحضرت‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبالها‭ ‬سائق‭ ‬أجرة‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬سكن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬وبمجرد‭ ‬الوصول‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬مديونية‭ ‬بقيمة‭ ‬2600‭ ‬دينار،‭ ‬وتبين‭ ‬لها‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬لها‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬إلا‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬أنه‭ ‬مقابلة‭ ‬زبائن‭ ‬الرذيلة‭ ‬وأن‭ ‬الخروج‭ ‬برفقة‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬رفقة‭ ‬ابنها‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بمراقبة‭ ‬الفتيات‭ ‬وجمع‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬ممارستهن‭ ‬الدعارة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬قامت‭ ‬بنقلها‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬أماكن‭ ‬مجبرة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬بعد‭ ‬إجبارها‭ ‬على‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مديونية‭ ‬بقيمة‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬استدراجها‭ ‬بفرصة‭ ‬عمل‭ ‬شاهدتها‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وكان‭ ‬العرض‭ ‬براتب‭ ‬مغرٍ‭.‬

حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تدير‭ ‬تشكيلا‭ ‬عصابيا‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬وهن‭ ‬تحت‭ ‬إمرتها‭ ‬وتجلب‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شرائهن‭ ‬من‭ ‬سماسرة‭ ‬الجنس‭ ‬في‭ ‬بلدها‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬وإجبارهن‭ ‬واستغلالهن‭ ‬جنسيا‭ ‬والتكسب‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬أعمالهن،‭ ‬حيث‭ ‬يتسلم‭ ‬الريع‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬وهو‭ ‬ابنها‭ ‬بطريق‭ ‬إجبار‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬مديونيات‭ ‬تجاوز‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬مما‭ ‬يغلق‭ ‬الطرق‭ ‬أمامهن‭ ‬لإيجاد‭ ‬سبيل‭ ‬للهرب‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عنه‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المديونيات‭.‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬تضيف‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬ايجار‭ ‬السكن‭ ‬والأكل‭ ‬والشرب‭ ‬مما‭ ‬يجبرهن‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬التوقف‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬المطالبات‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهمتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬يشاركن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬جرائمها،‭ ‬حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬2023‭ ‬اتجروا‭ ‬بشخص‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬بأن‭ ‬قاموا‭ ‬باستقبال‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬وإيوائهن‭ ‬وتجنيدهن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسائل‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬وبحال‭ ‬كونهن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ظرفية‭ ‬وشخصية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معها‭ ‬الاعتداد‭ ‬برضاهن‭ ‬او‭ ‬حرية‭ ‬اختيارهن‭ ‬وذلك‭ ‬بغرض‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالهن‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬تم‭ ‬نقلهن‭ ‬من‭ ‬بلادهن‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستقبالهن‭ ‬وإيوائهن‭ ‬وتجنيدهن‭ ‬وتنقلهن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإكراه‭ ‬والتهديد‭ ‬وإجبارهن‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬مختلفة‭ ‬وحجز‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬وحرمانهن‭ ‬من‭ ‬حريتهن،‭ ‬وكان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬التكسب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة‭ ‬دون‭ ‬رضاء‭ ‬بعد‭ ‬حجز‭ ‬حرية‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬كما‭ ‬ساعدا‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬الدعارة‭ ‬واعتمدوا‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬بصفة‭ ‬كلية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تكسبه‭ ‬المجني‭ ‬عليهن‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭. ‬

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