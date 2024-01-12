بسبب فترة تجريبية مخالفة لقانون العمل..إلزام شركة سداد 40 ألف دينار تعويضا لاستشاري فصل تعسفيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أجاز‭ ‬تعيين‭ ‬العامل‭ ‬تحت‭ ‬شرط‭ ‬التجربة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يعتد‭ ‬بشرط‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬صراحة،‭ ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الدعوى‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فان‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬وأصبح‭ ‬المدعي‭ ‬يستحق‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬مدة‭ ‬تعاقده‭ ‬المقدرة‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬حمد‭ ‬بوشليبي‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬موكله‭ ‬للعمل‭ ‬كاستشاري‭ ‬مبيعات‭ ‬بعقد‭ ‬محدد‭ ‬المدة‭ ‬ – ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوت‭ ‬بأجر‭ ‬شهري‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬وبدلات‭ ‬أخرى‭ ‬بواقعة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬تلقى‭ ‬بريدا‭ ‬الكترونيا‭ ‬يفيد‭ ‬بفصله‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬أشهر‭ ‬وامتنعت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاته‭ ‬العمالية،‭ ‬حيث‭ ‬طالب‭ ‬موكله‭ ‬بواقع‭ ‬إجازة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬ومكافاة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬بواقع‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬وبدل‭ ‬اخطار‭ ‬بواقع‭ ‬شهر‭ ‬وبدل‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬ولأسرته‭ ‬وتعويض‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬التعسفي‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬وبما‭ ‬يعادل‭ ‬32‭ ‬شهرا‭ ‬وشهادة‭ ‬الخدمة‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى‭.‬

فيما‭ ‬ادعت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬إنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬كان‭ ‬بسبب‭ ‬الأداء‭ ‬المنخفض‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬ورغم‭ ‬منحه‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬ولا‭ ‬يستحق‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬كونه‭ ‬التحق‭ ‬بعمل‭ ‬آخر،‭ ‬حيث‭ ‬أعدت‭ ‬الشركة‭ ‬تسوية‭ ‬للمدعي‭ ‬بألف‭ ‬دينار‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬رفضها‭ ‬وقدمت‭ ‬شهودها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬المدعي‭ ‬الذي‭ ‬تمسك‭ ‬بعدم‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬وأن‭ ‬فصله‭ ‬جاء‭ ‬تعسفيا‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬أثبت‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬عمله،‭ ‬وأقرت‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬باستحقاق‭ ‬المدعي‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬راتبا‭ ‬شهريا‭ ‬وبدلات‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وحيث‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬بدل‭ ‬الإجازات‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬يستحق‭ ‬راتب‭ ‬شهر‭ ‬مدفوع‭ ‬الأجر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬إذا‭ ‬جاوزت‭ ‬خدمته‭ ‬سنة،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬سنة‭ ‬يستحق‭ ‬إجازة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوما‭ ‬فيستحق‭ ‬إجازة‭ ‬بواقع‭ ‬8‭ ‬أيام‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬336‭ ‬دينارا‭.‬

وعن‭ ‬طلب‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬عند‭ ‬إنهاء‭ ‬عقد‭ ‬عمله‭ ‬يستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬نصف‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬العمل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬وأجر‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬ويستحق‭ ‬مكافأة‭ ‬عن‭ ‬كسور‭ ‬السنة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدى‭ ‬التي‭ ‬قضاها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوما،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬168‭ ‬دينارا‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة‭.‬

وقالت‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬بسبب‭ ‬الإنهاء‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬أجر‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬أجاز‭ ‬تعيين‭ ‬العامل‭ ‬تحت‭ ‬شرط‭ ‬التجربة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬العقد‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬التجربة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يجوز‭ ‬زيادة‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬الوزير‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يعتد‭ ‬بشرط‭ ‬التجريبي‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬صراحة‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬ويجوز‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬طرفي‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬إنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬له‭ ‬عدم‭ ‬ملاءمة‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬بشرط‭ ‬إخطار‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬قبل‭ ‬الإنهاء‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬الدعوى‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فان‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬انتهت‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬وكانت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬انهاء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التجربة‭ ‬وثبت‭ ‬إنهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬أشهر،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬إثبات‭ ‬عجز‭ ‬المدعي‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفه‭ ‬أو‭ ‬تدني‭ ‬الأداء‭ ‬أو‭ ‬فقد‭ ‬مهامه‭ ‬الجوهرية‭ ‬وثابت‭ ‬أن‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬مدته‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بأحقية‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬انهاء‭ ‬عمله‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬بواقعة‭ ‬38‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬قضت‭ ‬له‭ ‬محكمة‭ ‬بتعويضه‭ ‬عن‭ ‬مهلة‭ ‬الإخطار‭ ‬بواقعة‭ ‬1160‭ ‬دينارا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬إخطار‭ ‬المدعي‭ ‬بإنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بأحقيته‭ ‬بتذكرة‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬كون‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬التحاقه‭ ‬بعمل‭ ‬آخر‭ ‬وشهادة‭ ‬خدمته‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بسداد‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وشهادة‭ ‬خدمة‭ ‬وما‭ ‬يعادل‭ ‬تذكرة‭ ‬السفر‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬المصروفات‭.‬