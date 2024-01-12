Saturday, 13 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة الصحة العالمية: أكبر مستشفى في قطاع غزة يستأنف العمل جزئيا

1/12/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استأنف‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تضرر‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الخدمة‭ ‬جزئيا،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تسليمه‭ ‬إمدادات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭.

وأعلن‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فريقا‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وشركائها‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬وتقديم‭ ‬9300‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬لعلاج‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الصدمات‭ ‬ومائة‭ ‬مريض‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬غسيل‭ ‬كلى‮»‬‭. ‬ولاحظ‭ ‬فريق‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬بفضل‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬شخصًا‭.‬

وأصبح‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬يمتلك‭ ‬مجددا‭ ‬أربعين‭ ‬سريراً‭ ‬للجراحة‭ ‬والطب‭ ‬العام‭ ‬وقسماً‭ ‬للطوارئ‭ ‬وأربع‭ ‬غرف‭ ‬عمليات،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬وصفا‭ ‬مروعا‭ ‬للمكان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬الجرحى‭ ‬يعالجون‭ ‬ميدانيا‭ ‬وآخرين‭ ‬ينقلون‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬تحت‭ ‬الخطر‭.

وأوضح‭ ‬تيدروس‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬أصبح‭ ‬لديه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬خدمة‭ ‬أساسية‭ ‬لأمراض‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد‭ ‬والأشعة،‭ ‬وقدرة‭ ‬محدودة‭ ‬على‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬وقدرات‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأدنى‮»‬‭ ‬للتحاليل‭. ‬

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستئناف‭ ‬الجزئي‭ ‬للخدمات‭ ‬في‭ ‬الشفاء‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬وأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬تتزايد‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬بوصول‭ ‬منتظم‭ ‬وآمن‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‭ ‬وجميع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نصر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬الصحة‭ ‬وعدم‭ ‬استهدافها‭ ‬أو‭ ‬عسكرتها‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬وأصبح‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬وسط‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬مركزة‭ ‬ثم‭ ‬معارك‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1140‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم،‭ ‬شنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬23469‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والمراهقين‭ ‬والأطفال،‭ ‬حسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬ويعتقد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬هو‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعمليات‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‭.‬

MENAFN12012024000055011008ID1107715319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث