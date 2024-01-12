منظمة الصحة العالمية: أكبر مستشفى في قطاع غزة يستأنف العمل جزئيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فريقا‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وشركائها‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬وتقديم‭ ‬9300‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬لعلاج‭ ‬ألف‭ ‬مريض‭ ‬من‭ ‬ضحايا‭ ‬الصدمات‭ ‬ومائة‭ ‬مريض‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬غسيل‭ ‬كلى‮»‬‭. ‬ولاحظ‭ ‬فريق‭ ‬المنظمة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬المستشفى‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬بفضل‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬شخصًا‭.‬

وأصبح‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬يمتلك‭ ‬مجددا‭ ‬أربعين‭ ‬سريراً‭ ‬للجراحة‭ ‬والطب‭ ‬العام‭ ‬وقسماً‭ ‬للطوارئ‭ ‬وأربع‭ ‬غرف‭ ‬عمليات،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬وصفا‭ ‬مروعا‭ ‬للمكان‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬الجرحى‭ ‬يعالجون‭ ‬ميدانيا‭ ‬وآخرين‭ ‬ينقلون‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬تحت‭ ‬الخطر‭.

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وأوضح‭ ‬تيدروس‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬أصبح‭ ‬لديه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬خدمة‭ ‬أساسية‭ ‬لأمراض‭ ‬النساء‭ ‬والتوليد‭ ‬والأشعة،‭ ‬وقدرة‭ ‬محدودة‭ ‬على‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬وقدرات‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأدنى‮»‬‭ ‬للتحاليل‭. ‬

وأكد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستئناف‭ ‬الجزئي‭ ‬للخدمات‭ ‬في‭ ‬الشفاء‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقود‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬وأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬تتزايد‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬السماح‭ ‬بوصول‭ ‬منتظم‭ ‬وآمن‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‭ ‬وجميع‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نصر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬الصحة‭ ‬وعدم‭ ‬استهدافها‭ ‬أو‭ ‬عسكرتها‭ ‬أبدا‮»‬‭. ‬وأصبح‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬وسط‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬مركزة‭ ‬ثم‭ ‬معارك‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1140‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم،‭ ‬شنت‭ ‬اسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬23469‭ ‬شخصا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والمراهقين‭ ‬والأطفال،‭ ‬حسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭. ‬ويعتقد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬هو‭ ‬مركز‭ ‬القيادة‭ ‬الرئيسي‭ ‬لعمليات‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الانهيار‭.‬