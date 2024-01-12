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غدا.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

1/12/2024 7:13:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬نتائج‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬استبيانا‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬حول‭ ‬خيارة‭ ‬معرفة‭ ‬نتيجة‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬84‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬فضلوا‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وعبر‭ ‬بوابة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للوزارة‭.‬

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