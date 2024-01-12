غدا.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكرت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 سيتم إعلانها غدا الأحد.
وكانت الوزارة قد أطلقت استبيانا بين الطلبة حول خيارة معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول خلال الأيام المقبلة، الذي أظهر أن 84.2 % من الطلبة فضلوا إعلان النتائج قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وعبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.
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