غدا.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬استبيانا‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬حول‭ ‬خيارة‭ ‬معرفة‭ ‬نتيجة‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬84‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬فضلوا‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الثاني‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وعبر‭ ‬بوابة‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للوزارة‭.‬