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غدا.. اجتماع بين الحكومة والنواب والشورى لبحث جعل المواطن أولوية

1/12/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) علمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مشترك‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬مكتب‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالمجلسين؛‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬أولوية‭ ‬وطنية‭ ‬لخدمة‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬نيابية‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬النوعي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬البحريني‭. ‬

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