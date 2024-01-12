غدا.. اجتماع بين الحكومة والنواب والشورى لبحث جعل المواطن أولوية

غدا.. اجتماع بين الحكومة والنواب والشورى لبحث جعل المواطن أولوية
التاريخ
1/12/2024 7:13:33 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) علمت «أخبار الخليج» عن عقد اجتماع مشترك غدا الأحد بين الحكومة وأعضاء هيئة مكتب مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين؛ وذلك لمناقشة موضوع «جعل المواطن أولوية وطنية لخدمة التوجهات المستقبلية».
وأكدت مصادر نيابية أهمية هذا الاجتماع النوعي في خدمة مصالح الوطن والمواطن البحريني.
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