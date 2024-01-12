إسرائيل ترفض أمام محكمة العدل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ودفعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬حربها‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وأنها‭ ‬تقاتل‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وليس‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬داعية‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭ ‬باعتبارها‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬ورفض‭ ‬طلب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بوقف‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬مالكولم‭ ‬شو‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الجوي‭ ‬والبري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الضيق‭ ‬وقتل‭ ‬حوالي‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬السكان‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتهامات‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تحترم‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬تال‭ ‬بيكر‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬المعاناة‭ ‬الشديدة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬هي‭ ‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نتيجة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬فقد‭ ‬ارتُكبت‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.. ‬حماس‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وتعرف‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لعام‭ ‬1948،‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬لليهود‭ ‬في‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية،‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أفعال‭ ‬مرتكبة‭ ‬على‭ ‬قصد‭ ‬التدمير‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬لجماعة‭ ‬قومية‭ ‬أو‭ ‬عرقية‭ ‬أو‭ ‬عنصرية‭ ‬أو‭ ‬دينية‮»‬‭. ‬

وزعم‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومنها‭ ‬جهود‭ ‬حث‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬محتملة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بأن‭ ‬تأمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬عدوانها‭. ‬

لكنها‭ ‬لن‭ ‬تصدر‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬يتعلق‭ ‬باتهامات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لتلك‭ ‬المسألة‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬سنوات‭. ‬

وقرارات‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬نهائية‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الاستئناف‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬وسائل‭ ‬لإنفاذ‭ ‬أحكامها‭. ‬

ونظم‭ ‬مؤيدون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬حاملين‭ ‬الأعلام‭ ‬وتابعوا‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬عملاقة‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتحدث‭ ‬رددوا‭ ‬الهتاف‭ ‬‮«‬كاذب‭! ‬كاذب‭!‬‮»‬‭. ‬

وعندما‭ ‬سئلت‭ ‬نين‭ ‬حجاوي،‭ ‬وهي‭ ‬فلسطينية‭ ‬جاءت‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬هولندا،‭ ‬عن‭ ‬رأيها‭ ‬في‭ ‬الحجج‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬بها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لمحتل‭ ‬يقمع‭ ‬الناس‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬كلمة‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس؟‮»‬‭. ‬

ونظم‭ ‬مؤيدون‭ ‬لإسرائيل‭ ‬تجمعا‭ ‬منفصلا‭ ‬لأفراد‭ ‬عائلات‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭. ‬