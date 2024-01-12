Saturday, 13 January 2024 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل ترفض أمام محكمة العدل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة

1/12/2024 7:13:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لاهاي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬رفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬إليها‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬حملة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬تهدف‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬قصة‭ ‬مشوهة‭ ‬بشكل‭ ‬صارخ‮»‬‭.‬

ودفعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬حربها‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وأنها‭ ‬تقاتل‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬وليس‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬داعية‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭ ‬باعتبارها‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬ورفض‭ ‬طلب‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بوقف‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬مالكولم‭ ‬شو‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الجوي‭ ‬والبري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الضيق‭ ‬وقتل‭ ‬حوالي‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬السكان‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ورفضت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتهامات‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تحترم‮»‬‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭. ‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬تال‭ ‬بيكر‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬المعاناة‭ ‬الشديدة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬هي‭ ‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬نتيجة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬حماس‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬أعمال‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬فقد‭ ‬ارتُكبت‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.. ‬حماس‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وتعرف‭ ‬اتفاقية‭ ‬منع‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬لعام‭ ‬1948،‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬لليهود‭ ‬في‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية،‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أفعال‭ ‬مرتكبة‭ ‬على‭ ‬قصد‭ ‬التدمير‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الجزئي‭ ‬لجماعة‭ ‬قومية‭ ‬أو‭ ‬عرقية‭ ‬أو‭ ‬عنصرية‭ ‬أو‭ ‬دينية‮»‬‭. ‬

وزعم‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬بوسعها‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومنها‭ ‬جهود‭ ‬حث‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬عاجلة‭ ‬محتملة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬بأن‭ ‬تأمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬عدوانها‭. ‬

لكنها‭ ‬لن‭ ‬تصدر‭ ‬حكما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬يتعلق‭ ‬باتهامات‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لتلك‭ ‬المسألة‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬سنوات‭. ‬

وقرارات‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬نهائية‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬الاستئناف‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬وسائل‭ ‬لإنفاذ‭ ‬أحكامها‭. ‬

ونظم‭ ‬مؤيدون‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬لاهاي‭ ‬حاملين‭ ‬الأعلام‭ ‬وتابعوا‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬عملاقة‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬الوفد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يتحدث‭ ‬رددوا‭ ‬الهتاف‭ ‬‮«‬كاذب‭! ‬كاذب‭!‬‮»‬‭. ‬

وعندما‭ ‬سئلت‭ ‬نين‭ ‬حجاوي،‭ ‬وهي‭ ‬فلسطينية‭ ‬جاءت‭ ‬مؤخرا‭ ‬إلى‭ ‬هولندا،‭ ‬عن‭ ‬رأيها‭ ‬في‭ ‬الحجج‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬بها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بأن‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬لمحتل‭ ‬يقمع‭ ‬الناس‭ ‬منذ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬كلمة‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس؟‮»‬‭. ‬

ونظم‭ ‬مؤيدون‭ ‬لإسرائيل‭ ‬تجمعا‭ ‬منفصلا‭ ‬لأفراد‭ ‬عائلات‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭. ‬

MENAFN12012024000055011008ID1107715316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث