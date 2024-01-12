ضربات أمريكية - بريطانية على أهداف للحوثيين ردا على استهدافهم سفنا في البحر الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك،‭ ‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وثماني‭ ‬دول‭ ‬حليفة‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬التوترات‭ ‬وإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الجنرال‭ ‬ليكسوس‭ ‬جرينكويتش‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬60‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬موقعا‭ ‬تابعا‭ ‬للحوثيين،‭ ‬واستخدام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬صاروخ‭ ‬موجه‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الضربات‭.‬

وأشار‭ ‬الجنرال‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬مراكز‭ ‬قيادة‭ ‬ومخازن‭ ‬ذخيرة‭ ‬وأنظمة‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيرات‭.‬

وقال‭ ‬الحوثيين‭ ‬من‭ ‬جانبهم‭ ‬إن‭ ‬الضربات‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء،‭ ‬ومحافظات‭ ‬الحديدة‭ ‬وتعز‭ ‬وحجة‭ ‬وصعدة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬ان‭ ‬الغاراتُ‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬خمسةِ‭ ‬قتلى‭ ‬وإصابةِ‭ ‬ستةٍ‭ ‬آخرينَ‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬المسلحة،‭ ‬متحدثًا‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬العدو‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬البريطاني‭ ‬73‭ ‬غارة‭.

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وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أنّ‭ ‬العملية‭ ‬تمت‭ ‬‮«‬بنجاح‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬رد‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين،‭ ‬فيما‭ ‬صرّح‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬ضروريّة‮»‬‭ ‬و«متناسبة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬إنها‭ ‬ضربات‭ ‬‮«‬دفاعية‭ ‬وتهدف‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الممرات‭ ‬المائية‭ ‬الأكثر‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هجمات‭ ‬الحوثيين‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬الحوثيين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مبرر‮»‬‭ ‬لها،‭ ‬متعهّدين‭ ‬مواصلة‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أو‭ ‬المتجهة‭ ‬إليها‭. ‬

ودعت‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الاستقرار‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬استنكرت‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬لجوء‭ ‬‮«‬دول‭ ‬صديقة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭ ‬ضد‭ ‬اليمن‭. ‬

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬إزاء‭ ‬تصاعد‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والضربات‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬داخل‭ ‬اليمن،‭ ‬ودعت‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

في‭ ‬موسكو،‭ ‬ندد‭ ‬الكرملين‭ ‬بضربات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬تام‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬بهدف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.

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ودعت‭ ‬الصين‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التهدئة‭ ‬وممارسة‭ ‬ضبط‭ ‬نفس‭ ‬لمنع‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬فرنسا‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬الحوثيين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يتحملون‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬التصعيد‭ ‬الإقليمي‮»‬،‭ ‬ودعتهم‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬هجماتهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬

وتبحث‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مسألة‭ ‬إرسال‭ ‬قوة‭ ‬بحرية‭ ‬أوروبية‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسيون‭.‬

غير‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسبانية‭ ‬مارجريتا‭ ‬روبليز‭ ‬أعلنت‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬أوروبية‭ ‬محتملة‭ ‬للتصدي‭ ‬لهجمات‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬شن‭ ‬الحوثيون‭ ‬هجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الشحن‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬الشحن‭ ‬ومدته‭ ‬بين‭ ‬أوروبا‭ ‬وآسيا‭.‬

ونشرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سفنًا‭ ‬حربية‭ ‬وشكلت‭ ‬تحالفا‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬لحماية‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬عبرها‭ ‬12 % ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬أسقطت‭ ‬ثلاث‭ ‬مدمرات‭ ‬أمريكية‭ ‬وسفينة‭ ‬بريطانية‭ ‬وطائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬دوايت‭ ‬دي‭ ‬أيزنهاور،‭ ‬18‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬وثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬أطلقها‭ ‬الحوثيون‭. ‬ووجه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحذيرا‭ ‬للحوثيين،‭ ‬كما‭ ‬طالبهم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬بوقف‭ ‬هجماتهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬أطلق‭ ‬الحوثيون‭ ‬صاروخا‭ ‬آخر‭ ‬مضادا‭ ‬للسفن،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬وراء‭ ‬الرد‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭ ‬الجمعة‭. ‬وحذر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتردد‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬المُحدّدة‭ ‬الأهداف‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬مفادها‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركاءنا‭ ‬لن‭ ‬يتسامحوا‭ ‬مع‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬قواتنا‭ ‬ولن‭ ‬يسمحوا‭ ‬لأطراف‭ ‬معادية‭ ‬بتهديد‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‮»‬‭.‬

شن‭ ‬الحوثيون‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬27‭ ‬هجومًا‭ ‬صاروخيًا‭ ‬وبطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وفقًا‭ ‬للجيش‭ ‬الأمريكي‭. ‬وهم‭ ‬يؤكدون‭ ‬أنهم‭ ‬يستهدفون‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬رغم‭ ‬التحذيرات‭ ‬المتكرّرة‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬واصل‭ ‬الحوثيّون‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬مرّة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬ضدّ‭ ‬سفن‭ ‬حربية‭ ‬بريطانيّة‭ ‬وأمريكيّة‭... ‬لذا‭ ‬اتّخذنا‭ ‬إجراءات‭ ‬محدودة‭ ‬وضروريّة‭ ‬ومتناسبة‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬وصواريخ‭ ‬توماهوك‭ ‬استُخدمت‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬المشتركة‭. ‬وقالت‭ ‬لندن‭ ‬إنها‭ ‬نشرت‭ ‬أربع‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تايفون‭ ‬ FGR 4‭ ‬للإغارة‭ ‬بقنابل‭ ‬موجهة‭ ‬بالليزر‭ ‬على‭ ‬موقعين‭ ‬‮«‬يطلق‮»‬‭ ‬الحوثيون‭ ‬منهما‭ ‬المسيرات‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عبس‭. ‬

إثر‭ ‬الضربات،‭ ‬توعّد‭ ‬الحوثيون‭ ‬أمريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬بـ‮«‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬باهظ‮»‬‭. ‬وأكدوا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭ ‬صارت‭ ‬‮«‬أهدافاً‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬لهم‭.‬

وتظاهر‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬اليمنيين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬تنديدا‭ ‬بالضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والبريطانية‭.‬