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طبيبة أمريكية: الوضع في مستشفيات غزة كارثي ولا يوجد ((مورفين))

1/12/2024 7:13:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كارثية،‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬للقطاع‭.‬

وقالت‭ ‬الطبيبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيما‭ ‬جيلاني‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬نشرتها‭ ‬لجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬الإغاثية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬مورفين‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬جيلاني‭ ‬قد‭ ‬عادت‭ ‬لتوها‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعين‭ ‬للجنة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وتابعت‭ ‬الطبيبة‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نعالج‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬شفا‭ ‬الموت‭ ‬ويعانون‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬النزع‭ ‬الأخير،‭ ‬نعالجهم‭ ‬باستخدام‭ ‬ميدازولام،‭ ‬وهو‭ ‬دواء‭ ‬مضاد‭ ‬للقلق،‭ ‬ولا‭ ‬يقدم‭ ‬مسكنات‭ ‬للألم‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للطب‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬للمرضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬الألم‭.‬

وأضافت‭: ‬لكن‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬غزة؛‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إعطاء‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يحتضرون‭ ‬أي‭ ‬مسكّن‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬موت‭ ‬بكرامة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬مستلقيا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬غرفة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وليس‭ ‬لديك‭ ‬مورفين،‭ ‬ولا‭ ‬يتبقى‭ ‬لديك‭ ‬أكسجين‭ ‬قابل‭ ‬للنقل‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لجيلاني‭ ‬فإن‭ ‬الفضل‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الأبطال‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬التمريض‭ ‬والمعالجين‭ ‬والأطباء‭ ‬المتطوعين‮»‬‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬عمل‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬إلا‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى‭.‬

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