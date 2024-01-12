عشرات الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الرابع على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬تلفزيون‭ ‬الأقصى‭ ‬بأن‭ ‬5‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬القطاع‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬بسقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭.‬

قبل‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬الفرق‭ ‬الطبية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأقصى‭ ‬إن‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬جميع‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭.‬

وأشار‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستشفى‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭ ‬والمعدات‭ ‬الطبية‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬الطواقم‭ ‬الصحية‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭.‬

وكان‭ ‬القصف‭ ‬والغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الجمعة‭.‬

وأفاد‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬عنيف‭ ‬بين‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وخان‭ ‬يونس،‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭ ‬الكبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تتكدس‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الفارّين‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭: ‬‮«‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬59‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬استهدافات‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬وفجر‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬بمناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وشاهد‭ ‬مصورو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬دخانا‭ ‬أسود‭ ‬يتصاعد‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬فوق‭ ‬رفح‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بجانب‭ ‬أكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬لفت‭ ‬بها‭ ‬جثامين‭ ‬الضحايا‭ ‬الجدد‭. ‬

سأل‭ ‬أحد‭ ‬المشيعين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭: ‬‮«‬هل‭ ‬يكترث‭ ‬لنا‭ ‬أحد؟‭ ‬لماذا‭ ‬الجميع‭ ‬صامتون؟‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬تفقد‭ ‬فياض‭ ‬أبو‭ ‬رجيلة‭ ‬حطام‭ ‬مبنى‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭. ‬وقال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لهم‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬بأي‭ ‬شيء‭. ‬أناس‭ ‬يريدون‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يعيشوا‭. ‬لماذا‭ ‬استهدفوهم؟‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬23708‭ ‬شهداء‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬23708‭ ‬شهداء‭ ‬و60005‭ ‬إصابات‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬أوكسفام‭ ‬الدولية‭ ‬الخيرية‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬صراع‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭. ‬وقالت‭ ‬سالي‭ ‬أبي‭ ‬خليل‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬أوكسفام‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصور‮»‬‭ ‬وقوف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬موقف‭ ‬المتفرج‭ ‬بينما‭ ‬تستمر‭ ‬أعمال‭ ‬القتل‭. ‬

ويواجه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬متعاظمة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬البرد‭ ‬والشتاء‭. ‬وتحذّر‭ ‬منظمات‭ ‬دولية‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬نزح‭ ‬85‭% ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬وسط‭ ‬بطء‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭.‬

وأطبقت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارها‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬بعيد‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭. ‬وتشكو‭ ‬المنظمات‭ ‬شحّ‭ ‬المساعدات‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬زيادتها،‭ ‬وتؤكد‭ ‬أنها‭ ‬تبقى‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬السكان‭.‬

وفي‭ ‬شمال‭ ‬غزة،‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنها‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الخميس‭ ‬لتوصيل‭ ‬الوقود‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسوس‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سابقًا،‭ ‬استأنف‭ ‬جزئيًا‭ ‬تقديم‭ ‬خدماته‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬قال‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬أفرج‭ ‬عن‭ ‬الزميل‭ ‬يوسف‭ ‬رائد‭ ‬سالم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬اعتقاله‭ ‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬الاحتلال‭ ‬مركز‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الزميل‭ ‬عوني‭ ‬خطاب‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬إسعاف‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بعد‭ ‬اعتقال‭ ‬دام‭ ‬51‭ ‬يوما‭.. ‬ومازال‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬طواقمنا‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬قيد‭ ‬الاعتقال‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‮»‬‭. ‬