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نائب سابق تطالب بنشر صور المتورطين في جرائم الاعتداء على الأطفال

1/12/2024 7:13:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) معصومة عبدالرحيم: ضرورة تغليظ العقوبة على المدانين والرفض المجتمعي لهم

د. علي الحداد: لدينا قوانين رادعة.. وسلبيات النشر تفوق الإيجابيات

قانوني يحذر من المساءلة
القانونية لنشر هوية المتهمين



أثار‭ ‬ما‭ ‬طرحه‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬الماضية‭ ‬حول‭ ‬واقعة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الطلبة‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬واسعة‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ورغم‭ ‬تأكيد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬أن‭ ‬الحادثة‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬إجازة‭ ‬رسمية‭ ‬وخارج‭ ‬نطاق‭ ‬المدرسة،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬إيقاف‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والتوصية‭ ‬بفصله‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬الاعتداء،‭ ‬فإن‭ ‬البعض‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬مقترحات‭ ‬لردع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬منها‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬د‭. ‬معصومة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬التي‭ ‬طالبت‭ ‬بنشر‭ ‬صور‭ ‬وأسماء‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬معتد‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬القصّر‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬ارتكابهم‭ ‬هذا‭ ‬الجرم‭.‬

وقالت‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الذئاب‭ ‬البشرية‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬اصطياد‭ ‬الفرائس‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والقصّر‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬ذنب،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬قد‭ ‬أخذ‭ ‬حيزه‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬منع‭ ‬المعتدي‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬بالأماكن‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬منعهم‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدارس،‭ ‬وأيضًا‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬رقابة‭ ‬شديدة‭ ‬على‭ ‬تحركاتهم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬لها‭ ‬طريقتها‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الجاني‭ ‬واتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬مشددة‭ ‬ضده‭.‬


وأكدت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬اسم‭ ‬وصور‭ ‬أي‭ ‬معتد‭ ‬على‭ ‬طفل‭ ‬أو‭ ‬طفلة‭ ‬أو‭ ‬قاصر،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النشر‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬تحذير‭ ‬كبير‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والمجتمع‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬قد‭ ‬يتواجد‭ ‬بالقرب‭ ‬منكم‭ ‬أو‭ ‬يكون‭ ‬ضيفاً‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬أحدهم‭ ‬أو‭ ‬يتواجد‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ ‬والمأتم‭ ‬ويتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأطفال،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تحذير‭ ‬أطفالهم‭ ‬من‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذئاب‭ ‬البشرية‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬أشكال‭ ‬وأنواع‭.‬

وحذرت‭ ‬من‭ ‬‏استدراج‭ ‬الأطفال‭ ‬والقصّر‭ ‬بالأموال‭ ‬أو‭ ‬الهدايا،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحذير‭ ‬الأطفال‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والمربين‭ ‬بأن‭ ‬تواجد‭ ‬مثل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬يمثل‭ ‬خطورة‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬عبدالرحيم‭ ‬أن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذه‭ ‬الوقائع‭ ‬سيخلق‭ ‬رفضا‭ ‬مجتمعيا‭ ‬لهم،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‏‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬ومراجعة‭ ‬التشريعات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬العقوبة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬فترة‭ ‬شهر‭ ‬أو‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬غير‭ ‬كافية،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الحديث‭ ‬هو‭ ‬عن‭ ‬ألم‭ ‬أسرة،‭ ‬وهذا‭ ‬الألم‭ ‬يشمل‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬القاصر‭ ‬والوالدين،‭ ‬وكيفية‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬نفسية‭ ‬وشخصية‭ ‬هذا‭ ‬الطفل،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬الطفل‭ ‬عدم‭ ‬ثقة،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬شبيها‭ ‬لهذا‭ ‬الذئب‭ ‬البشري‭ ‬انتقاما،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬الشديدة‭ ‬على‭ ‬أمثال‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذئاب‎‭.‬

غير‭ ‬مؤيد

ورغم‭ ‬أنه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أثار‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان‭ ‬فإن‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يؤيد‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬وصور‭ ‬المعتدي‭ ‬على‭ ‬الأطفال،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬وجود‭ ‬قوانين‭ ‬رادعة‭ ‬تمنع‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬المتهمين،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لا‭ ‬يحبذون‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬المتهمين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سلبيات‭ ‬نشر‭ ‬الأسماء‭ ‬والصور‭ ‬تفوق‭ ‬الإيجابيات‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬أنه‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬الحادثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بشأن‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬وساقه‭ ‬كمثال،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬البحرينيين‭ ‬ليسوا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يقومون‭ ‬بالعنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مداخلته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأخيرة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬مكررة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بواجب‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري،‭ ‬وقد‭ ‬استطعنا‭ ‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬وإلغاءه‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬نصف‭ ‬المجتمع‭ ‬بل‭ ‬المجتمع‭ ‬كله،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬الشاعر‭ (‬ولو‭ ‬ان‭ ‬النساء‭ ‬كمثل‭ ‬هذه‭.. ‬لفضلت‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬الرجال‭)‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬سيدة‭ ‬البحرين‭ ‬الأولى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ما‭ ‬فتئت‭ ‬تدعم‭ ‬المرأة‭ ‬وتساندها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بشتى‭ ‬السبل‭ ‬والوسائل‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬وهكذا‭ ‬تحولت‭ ‬النسوة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬التمكين‭ ‬إلى‭ ‬الاقتدار‭ ‬والإرادة‭ ‬الذاتية،‭ ‬وهن‭ ‬ملازمات‭ ‬في‭ ‬الخطوط‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الأسرة،‭ ‬ويتصدين‭ ‬لما‭ ‬يحل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أذى‭ ‬وعنف،‭ ‬وهن‭ ‬من‭ ‬تحمسن‭ ‬للمطالبة‭ ‬بإيقاع‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يتستر‭ ‬على‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬مصدره،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لهن‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬إضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬17‭) ‬مكرر‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬معاقبة‭ ‬من‭ ‬يمتنع‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بواجب‭ ‬التبليغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬واقعة‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ (‬نما‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭) ‬وذلك‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬الوارد‭ ‬ذكرهم،‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬علم‭ ‬بواقعة‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬بحكم‭ ‬طبيعة‭ ‬عمله،‭ ‬أو‭ ‬مهنته‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬التعليمية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعتبر‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬واجباتها‭ ‬الأسرية‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أفرادها‭ ‬قاطبة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬أوتيت‭ ‬من‭ ‬عزم‭ ‬ثاقب،‭ ‬وصبر‭ ‬ورباطة‭ ‬جأش،‭ ‬ولا‭ ‬ترضى‭ ‬بأي‭ ‬ضرر‭ ‬يلحق‭ ‬بأفرادها،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬السعي‭ ‬الحثيث‭ ‬لحفظهم،‭ ‬ودرء‭ ‬الاخطار‭ ‬عنهم،‭ ‬فكيف‭ ‬ترضى‭ ‬لأن‭ ‬يتعرض‭ ‬أي‭ ‬فرد‭ ‬لو‭ ‬سلمنا‭ ‬جدلا‭ ‬للسجن‭ ‬أو‭ ‬الغرامة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تبليغه‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يتعرض‭ ‬لأبنائنا‭ ‬هم‭ ‬بعض‭ ‬الوافدين‭ ‬الذين‭ ‬تسول‭ ‬لهم‭ ‬أنفسهم‭ ‬الدنيئة‭ ‬ارتكاب‭ ‬بعض‭ ‬الجرائم‭ ‬بحق‭ ‬فلذات‭ ‬أكبادنا،‭ ‬آخرها‭ ‬الجريمة‭ ‬الشنعاء‭ ‬التي‭ ‬ارتكبت‭ ‬من‭ ‬صروح‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتثقيف‭ ‬والنبل،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬ذئب‭ ‬مسعور‭ ‬ولا‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬عليه‭ ‬مربيا‭ ‬أو‭ ‬مدرسا‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الزهور‭ ‬بارتكاب‭ ‬الفاحشة،‭ ‬والذين‭ ‬تكتمت‭ ‬عوائلهم‭ ‬وكادر‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الفضيحة‭.‬

الرأي‭ ‬القانوني

وتواصلت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬صلاح‭ ‬الجابر‭ ‬لأخذ‭ ‬رأيه‭ ‬القانوني،‭ ‬وقد‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تعدد‭ ‬الجرائم‭ ‬وتعدد‭ ‬طرقها‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬وبيانات‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬وعن‭ ‬أشخاص‭ ‬المتورطين‭ ‬فيها‭ ‬وما‭ ‬تتخذه‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬حيال‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬وقف‭ ‬حازماً‭ ‬لتلك‭ ‬الجرائم‭ ‬وما‭ ‬شابها‭ ‬من‭ ‬سلوكيات‭ ‬إجرامية‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬فإنني‭ ‬أرى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬مساءلة‭ ‬نشر‭ ‬أسماء‭ ‬المتورطين‭ ‬أو‭ ‬التنويه‭ ‬عنهم‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬يتلقونه‭ ‬من‭ ‬جزاء‭ ‬جراء‭ ‬الأفعال‭ ‬التي‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬فرصة‭ ‬للردع‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬جريمة‭ ‬لها‭ ‬حيثياتها‭ ‬ولها‭ ‬أسبابها‭ ‬ولها‭ ‬عواملها‭ ‬الخاصة،‭ ‬وقد‭ ‬تختلف‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الجرم‭ ‬من‭ ‬دائرة‭ ‬قضائية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬ومن‭ ‬قضية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ملابسات‭ ‬الأمر‭ ‬وحيثيات‭ ‬القضية‭ ‬ذاتها‭.‬

وواصل‭ ‬قائلا‭: ‬وعليه‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬توضيح‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬قد‭ ‬تداولت‭ ‬به‭ ‬الشائعات‭ ‬وأصبح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يقومون‭ ‬بنشر‭ ‬شائعات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬ونشر‭ ‬عقائد‭ ‬غير‭ ‬سوية‭ ‬وابتكار‭ ‬قصص‭ ‬لا‭ ‬صحة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الواقع،‭ ‬وقد‭ ‬تؤثر‭ ‬تلك‭ ‬القصص‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬الموضوعات‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأشخاص‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬توتر‭ ‬وقلق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬مما‭ ‬تمس‭ ‬سلامة‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬الطفولة‭ ‬أو‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

ورأى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬عدم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الأخبار‭.. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬نشرها‭ ‬أو‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مصادر‭ ‬موثوقة‭ ‬وبموجب‭ ‬معايير‭ ‬وآلية‭ ‬محددة‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬والقاطنين‭ ‬فيه‭ ‬وحرصًا‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬اجتماعية‭ ‬صحية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬أو‭ ‬المزعزعة‭ ‬لاستقرارها‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بشأن‭ ‬إتاحة‭ ‬القانون‭ ‬نشر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬أو‭ ‬الحوادث‭ ‬فإن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬رواجاً‭ ‬إعلامياً‭ ‬وحرية‭ ‬كبيرة‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬ونشر‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬والأخبار،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬مكفولة‭ ‬ومتاحة‭ ‬للجميع‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وجب‭ ‬التنويه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحرية‭ ‬ليست‭ ‬مطلقة‭ ‬ولها‭ ‬قيودها‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الوطن‭ ‬أو‭ ‬زعزعة‭ ‬أمنه‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭ ‬لم‭ ‬يجرم‭ ‬نشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬أية‭ ‬واقعة‭ ‬أو‭ ‬قضية‭ ‬ولكن‭ ‬يجرم‭ ‬نشر‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬التحقيقات‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬الأشخاص‭ ‬للازدراء‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مكذوبًا،‭ ‬وعليه‭ ‬يجب‭ ‬التحري‭ ‬بدقة‭ ‬قبل‭ ‬نشر‭ ‬أي‭ ‬خبر‭ ‬أو‭ ‬حادثة،‭ ‬ويجب‭ ‬مراعاة‭ ‬عدم‭ ‬التعدي‭ ‬بشأن‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬نشر‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬أو‭ ‬تفاصيله،‭ ‬وذلك‭ ‬منعًا‭ ‬للمساءلة‭ ‬القانونية‭ ‬ومنعًا‭ ‬للخضوع‭ ‬لأي‭ ‬عقاب‭ ‬قانوني‭.‬

واختتم‭ ‬تصريحه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬شدد‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬الجزاء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬فعل‭ ‬مجرم‭ ‬قانوناً،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬عبرة‭ ‬لغيره،‭ ‬وذلك‭ ‬حرصاً‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬واستقرار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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