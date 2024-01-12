اقتراح نيابي بإسقاط مكافأة نهاية الخدمة عن العامل المخالف لشروط تصريح العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنها‭ ‬تلافت‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬الصيغة‭ ‬المعدلة‭ ‬للاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬بحيث‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬العامل‭ ‬المكافأة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تركه‭ ‬للعمل‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لشروط‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ألغت‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬واردة‭ ‬في‭ ‬الاقتراح‭ ‬الأصلي‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬صيغته‭ ‬الأصلية‭ ‬قبل‭ ‬التعديل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬العمال‭ ‬والتفرقة‭ ‬بينهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحظره‭ ‬الدستور‭ ‬والتشريعات‭ ‬النافذة،‭ ‬حيث‭ ‬ينصب‭ ‬جوهر‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬حق‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬في‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬عند‭ ‬تركهم‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬إخطار‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬وكونهم‭ ‬محلا‭ ‬للعقاب‭ ‬بالغرامة‭ ‬المالية‭ ‬عند‭ ‬هروبهم‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬مبرر‭.‬

وحذرت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬المقترح‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬تحايل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬للتملص‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬التزامهم‭ ‬بتأدية‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬لا‭ ‬يضع‭ ‬اعتبارا‭ ‬لمدة‭ ‬عمل‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬مهما‭ ‬طالت‭ ‬أو‭ ‬قصرت‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تضمين‭ ‬الغرامة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬القانونية،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬ينظم‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬وإنما‭ ‬ينظم‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والعامل‭.‬