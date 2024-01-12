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مجلس النواب يفتح ملف خطط الحكومة لمواجهة خسائر الشركات التابعة لممتلكات

1/12/2024 7:13:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضرورة تعزيز ثقة المواطن في إدارة المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين

يفتح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ملف‭ ‬خطط‭ ‬الحكومة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الخسائر‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتكبدها‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭.‬

وذكر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬المطروح‭ ‬على‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬هي‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثماري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الداخلية‭ ‬والأسواق‭ ‬الدولية،‭ ‬وتباشر‭ ‬أنشطتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬عبر‭ ‬عدد‭ ‬محافظ‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬والتي‭ ‬تقود‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬وتعكس‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬مما‭ ‬تتيحه‭ ‬المؤشرات‭ ‬المالية‭ ‬للمملكة‭.‬


وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬وتقلص‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬وضعف‭ ‬قدراتها‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشركات‭ ‬المنافسة‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تجتذب‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬نشاطها‭ ‬التجاري‭ ‬بما‭ ‬يضعف‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬البقا‭ ‬والنمو،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نزيف‭ ‬الخسائر‭ ‬يفرض‭ ‬ضرورة‭ ‬ضخ‭ ‬تمويلات‭ ‬مالية‭ ‬وضمانات‭ ‬تجارية‭ ‬داعمة‭ ‬تتحملها‭ ‬ميزانية‭ ‬الشركة‭ ‬الأم،‭ ‬لتمنح‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬فرصة‭ ‬البقاء،‭ ‬بما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المقدرات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للمملكة‭ ‬ويضعف‭ ‬فرصة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نشاطها‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصص‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تحتدم‭ ‬فيها‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭.‬

وأوضحوا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يتطلب‭ ‬استيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بصدد‭ ‬كيفية‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الخسائر‭ ‬وبيان‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬نحو‭ ‬تدعيم‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ممتلكات‭ ‬بمثابة‭ ‬الذراع‭ ‬المالي‭ ‬السيادي‭ ‬الذي‭ ‬ترتكن‭ ‬اليه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬نشاطها‭ ‬التجاري‭ ‬وضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬الكيفية‭ ‬التي‭ ‬يدار‭ ‬بها‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وضرورة‭ ‬بث‭ ‬رسائل‭ ‬إيجابية‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكة‭ ‬ووضع‭ ‬مؤشرات‭ ‬مالية‭ ‬مستقرة‭ ‬لأداء‭ ‬الشركة‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترتكز‭ ‬المناقشة‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬محاور‭ ‬هي‭ ‬استعراض‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬خسائر‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬والأدوات‭ ‬الحكومية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الشركات‭ ‬الخاسرة،‭ ‬الإعانات‭ ‬والمبالغ‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضخها‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬الخاسرة‭ ‬والضمانات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬التزمت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬بتوفيرها‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬ضمانا‭ ‬لديونها،‭ ‬الأجور‭ ‬والمرتبات‭ ‬والتكاليف‭ ‬المالية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتحملها‭ ‬الشركات‭ ‬الخاسرة‭ ‬وخطط‭ ‬الحكومة‭ ‬لتقليص‭ ‬نفقات‭ ‬تلك‭ ‬الشركات،‭ ‬وخطط‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬النشاط‭ ‬الاستثماري‭ ‬للشركات‭ ‬التابعة‭ ‬ومدى‭ ‬ارتباط‭ ‬تلك‭ ‬الخطط‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬الشركات‭.‬

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