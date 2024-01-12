مجلس النواب يفتح ملف خطط الحكومة لمواجهة خسائر الشركات التابعة لممتلكات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضرورة تعزيز ثقة المواطن في إدارة المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين
يفتح مجلس النواب ملف خطط الحكومة لمواجهة الخسائر المالية التي تتكبدها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات.
وذكر عدد من النواب في طلب المناقشة العامة المطروح على جلسة المجلس الثلاثاء القادم، أن شركة ممتلكات هي الذراع الاستثماري لمملكة البحرين في السوق الداخلية والأسواق الدولية، وتباشر أنشطتها الاستثمارية عبر عدد محافظ الاستثمار التي تتولاها الشركات التابعة لها، والتي تقود فرص الاستثمار في مجالات مختلفة وتعكس نتائجها المالية جزءا كبيرا مما تتيحه المؤشرات المالية للمملكة.
وأشاروا إلى الخسائر التي تتعرض لها بعض الشركات التابعة لشركة ممتلكات، وتقلص فرص النمو أمام هذه الشركات وضعف قدراتها التنافسية في مواجهة الشركات المنافسة التي باتت تجتذب جزءا من نشاطها التجاري بما يضعف على المدى الطويل قدرتها على البقا والنمو، لافتين إلى أن نزيف الخسائر يفرض ضرورة ضخ تمويلات مالية وضمانات تجارية داعمة تتحملها ميزانية الشركة الأم، لتمنح هذه الشركات فرصة البقاء، بما يؤثر على المقدرات الاستثمارية للمملكة ويضعف فرصة شركة ممتلكات ذاتها على توسيع نشاطها والاستحواذ على حصص استثمارية في الأسواق التي تحتدم فيها المنافسة بين الشركات الكبرى.
وأوضحوا أن هذا يتطلب استيضاح سياسة الحكومة بصدد كيفية الحد من تلك الخسائر وبيان التوجهات الحكومية نحو تدعيم شركة ممتلكات وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها، خاصة أن ممتلكات بمثابة الذراع المالي السيادي الذي ترتكن اليه الحكومة في نشاطها التجاري وضرورة تعزيز ثقة المواطن في الكيفية التي يدار بها المال العام، وضرورة بث رسائل إيجابية لتعزيز ثقة المستثمرين في نشاط شركة ممتلكة ووضع مؤشرات مالية مستقرة لأداء الشركة.
وشددوا على أن ترتكز المناقشة على 5 محاور هي استعراض سياسة الحكومة في وقف خسائر الشركات التابعة لشركة ممتلكات، والأدوات الحكومية الهادفة إلى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، الإعانات والمبالغ المالية التي تم ضخها إلى الشركات التابعة الخاسرة والضمانات المالية التي التزمت شركة ممتلكات بتوفيرها لهذه الشركات ضمانا لديونها، الأجور والمرتبات والتكاليف المالية الأخرى التي تتحملها الشركات الخاسرة وخطط الحكومة لتقليص نفقات تلك الشركات، وخطط التوسع في النشاط الاستثماري للشركات التابعة ومدى ارتباط تلك الخطط بالحد من خسائر الشركات.
MENAFN12012024000055011008ID1107715308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.