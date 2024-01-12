البحرين تهنئ المغرب لفوزه برئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

وعبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تقدير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحقوقية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وثقتها‭ ‬في‭ ‬قدراتها‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬الحكومية‭ ‬الدوليَّة،‭ ‬ودعم‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحمايتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬متمنية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭.‬

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