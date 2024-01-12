دارة الأنصاري للفكر والثقافة تعلن فوز عاصف رفيق من دولة فلسطين بمسابقة ((الأنصاري في مرآة الشباب))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الأربعين‭ ‬عاما،‭ ‬ومن‭ ‬سائر‭ ‬انحاء‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اهتمام‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الأدبي‭ ‬للشباب‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬الفكرية،‭ ‬بهدف‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حركة‭ ‬أدبية‭ ‬تقيّم‭ ‬نفسها‭ ‬بنفسها،‭ ‬وليشعر‭ ‬الشباب‭ ‬بأن‭ ‬أعمالهم‭ ‬تحظى‭ ‬بالاهتمام‭ ‬وفرص‭ ‬النشر،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬للتقييم‭ ‬الخاضع‭ ‬لمقص‭ ‬النقد‭ ‬بقصد‭ ‬تطويرها‭ ‬ورفع‭ ‬لياقة‭ ‬النشاط‭ ‬الأدبي‭ ‬لتقبل‭ ‬الرأي‭ ‬والرأي‭ ‬الآخر‭.‬

وعاصف‭ ‬رفيق‭ ‬يعمل‭ ‬كمحاضر‭ ‬بكلية‭ ‬مجتمع‭ ‬تدريب‭ ‬غزة‭ ‬بوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬،‭ ‬ويحمل‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬غزة‭ ‬ويحضر‭ ‬لشهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬العربي‭. ‬وقدم‭ ‬دراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬لكتاب‭ ‬‮«‬الخليج‭.. ‬إيران‭.. ‬العرب‭.. ‬الخلفية‭ ‬التاريخية‭ ‬واحتمالات‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬وتلخصت‭ ‬أبرز‭ ‬التوصيات‭ ‬في‭ ‬دراسته‭ ‬لضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬لمنع‭ ‬استقواء‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬خارجي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬وحث‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬والخليجي‭ ‬على‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬تخصصات‭ ‬التاريخ‭ ‬والجغرافيا‭ ‬والعلوم‭ ‬السياسية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬استخلاص‭ ‬الدروس‭ ‬المفيدة‭ ‬وتنمية‭ ‬روح‭ ‬الاستقلال‭ ‬وقيم‭ ‬حب‭ ‬الوطن،‭ ‬والتجرد‭ ‬والموضوعية‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬التاريخ‭ ‬والعلاقات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬والاتجاه‭ ‬للدراسة‭ ‬العلمية‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العصبيات‭ ‬القبلية‭ ‬والطائفية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ترجمة‭ ‬المخطوطات‭ ‬والرسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتاريخ‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬إبان‭ ‬فترة‭ ‬الوصاية‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمهيد‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬الباحثين‭ ‬العرب‭ ‬لدراستها،‭ ‬وتحليل‭ ‬السلوك‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬القضايا‭ ‬العربية،‭ ‬وتحميله‭ ‬العبء‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والقانوني‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دارة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬الأنصاري‮»‬‭ ‬للفكر‭ ‬والثقافة‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬ثقافية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬وأعماله‭ ‬الفكرية‭ ‬والأدبية‭ ‬التي‭ ‬اهتم‭ ‬بها‭ ‬وركز‭ ‬عليها‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬العلمية،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التعريف‭ ‬بالجوانب‭ ‬المضيئة‭ ‬للحضارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والتراث‭ ‬العربي،‭ ‬ومطالبته‭ ‬بصحوة‭ ‬فكرية‭ ‬وثقافية‭ ‬لأمة‭ ‬العرب،‭ ‬وإتاحتها‭ ‬للمختصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬للبناء‭ ‬عليها‭ ‬وإثرائها‭.‬