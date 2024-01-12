دارة الأنصاري للفكر والثقافة تعلن فوز عاصف رفيق من دولة فلسطين بمسابقة ((الأنصاري في مرآة الشباب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت دارة محمد جابر الأنصاري للفكر والثقافة فوز عاصف رفيق عبدالهادي من دولة فلسطين بجائزة المسابقة النقدية «الأنصاري في مرآة الشباب»، وقيمتها 2000 دولار أمريكي التي خصصت لمجال البحث والتحليل للشباب العربي لمؤلفات المفكر البحريني، وتحديداً لآخر إصدارين للدكتور الأنصاري، هما: «الخليج.. إيران.. العرب.. وجهة نظر خليجية»، و«الملاكمون هل كانوا مسلمين؟ نظرة بحثية في ظاهرة إرهاب غير مسلم».
وتأتي المسابقة التي خصصت لفئة الشباب ما دون الأربعين عاما، ومن سائر انحاء الوطن العربي، في سياق اهتمام الدكتور الأنصاري بالإنتاج الأدبي للشباب طوال مسيرته الفكرية، بهدف أن تنشأ في البحرين حركة أدبية تقيّم نفسها بنفسها، وليشعر الشباب بأن أعمالهم تحظى بالاهتمام وفرص النشر، وفي الوقت ذاته للتقييم الخاضع لمقص النقد بقصد تطويرها ورفع لياقة النشاط الأدبي لتقبل الرأي والرأي الآخر.
وعاصف رفيق يعمل كمحاضر بكلية مجتمع تدريب غزة بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويحمل شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة غزة ويحضر لشهادة الدكتوراه من جامعة تونس في الأدب العربي. وقدم دراسة تحليلية لكتاب «الخليج.. إيران.. العرب.. الخلفية التاريخية واحتمالات المستقبل»، وتلخصت أبرز التوصيات في دراسته لضرورة تعزيز ثقافة التعاون والتكامل بين الدول الخليجية والعربية لمنع استقواء أي طرف خارجي على أي دولة عربية، وحث الشباب العربي والخليجي على الإقبال على دراسة تخصصات التاريخ والجغرافيا والعلوم السياسية لما لها من أثر في استخلاص الدروس المفيدة وتنمية روح الاستقلال وقيم حب الوطن، والتجرد والموضوعية في دراسة التاريخ والعلاقات مع الجانب الإيراني والاتجاه للدراسة العلمية بعيدا عن العصبيات القبلية والطائفية، إلى جانب ترجمة المخطوطات والرسائل المتعلقة بتاريخ المنطقة العربية إبان فترة الوصاية البريطانية على الدول الخليجية والعربية من أجل تمهيد المجال أمام الباحثين العرب لدراستها، وتحليل السلوك البريطاني في التعامل مع القضايا العربية، وتحميله العبء الأخلاقي والقانوني عن دوره في تلك الفترة.
الجدير بالذكر أن «دارة محمد جابر الأنصاري» للفكر والثقافة هي مؤسسة ثقافية تهدف إلى الحفاظ على إنتاج الدكتور الأنصاري وأعماله الفكرية والأدبية التي اهتم بها وركز عليها طوال مسيرته العلمية، في مقدمتها التعريف بالجوانب المضيئة للحضارة الإسلامية والتراث العربي، ومطالبته بصحوة فكرية وثقافية لأمة العرب، وإتاحتها للمختصين والمهتمين للبناء عليها وإثرائها.
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