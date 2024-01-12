البحرينيون: لن تموت الحقيقة في فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لن‭ ‬تسقط‭ ‬الراية،‭ ‬ولن‭ ‬يغيب‭ ‬الصوت،‭ ‬ولن‭ ‬تموت‭ ‬الحقيقة،‭ ‬هكذا‭ ‬ردد‭ ‬مئات‭ ‬البحرينيين‭ ‬خلال‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سلماباد،‭ ‬وذلك‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ضد‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ورفع‭ ‬الحصار‭ ‬وفتح‭ ‬المعابر‭ ‬وإلغاء‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الغاصب‭ ‬ودعماً‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬استهداف‭ ‬واغتيال‭ ‬الإعلاميين‭ ‬ومحاولات‭ ‬طمس‭ ‬الحقيقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬العدو‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬وقتل‭ ‬الأطفال‭.‬

وحرص‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تقديرهم‭ ‬لموقف‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬لمقاضاتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بسبب‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬إلزام‭ ‬إسرائيل‭ ‬الخضوع‭ ‬لقرارات‭ ‬المحكمة،‭ ‬ورفعوا‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬تقول‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نظمت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وقفات‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬غزة،‭ ‬أمام‭ ‬مساجد‭ ‬سبيكة‭ ‬الانصاري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬علي‭ ‬كانو‭ ‬في‭ ‬الحد،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الوقفات‭ ‬استمراراً‭ ‬لموقف‭ ‬البحرين‭ ‬الرافض‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬بحق‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭.‬

وأعربت‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لإصرار‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزةَ،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيوأمريكية‭ ‬شهرها‭ ‬الرابع،‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬ما‭ ‬يربو‭ ‬على‭ ‬23‭ ‬ألف‭ ‬شهيد،‭ ‬وما‭ ‬يقارب‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬جريح،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬المجازر‭ ‬لتتواصل‭ ‬لولا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬والدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والأوروبي‭ ‬السافر‭ ‬واللامحدود‭.‬

وقالت‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬وقفتنا‭ ‬هذه‭ ‬لنهنئ‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الباسلة،‭ ‬على‭ ‬بطولاتهم‭ ‬المجيدة‭ ‬التي‭ ‬سطّروها‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬والتي‭ ‬تستمر‭ ‬إلى‭ ‬اليوم،‭ ‬فهم‭ ‬رفعوا‭ ‬لواء‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬شرف‭ ‬الأمة‭ ‬وسطروا‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والعزة‭ ‬والإباء‭ ‬صفحات‭ ‬مشرقةً‭ ‬من‭ ‬التاريخ،‭ ‬كما‭ ‬نبارك‭ ‬لأبطال‭ ‬المقاومة‭ ‬تصدّيهم‭ ‬البطولي‭ ‬لهجمات‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬المحتل،‭ ‬وضرباتهم‭ ‬وانتصاراتهم‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬كبّدت‭ ‬العدو‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬مئات‭ ‬المعدات‭ ‬والآليات،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬مليون‭ ‬صهيوني‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬فلسطين‭ ‬وانتهاء‭ ‬بإحداث‭ ‬شروخ‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬نظامها‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬والتي‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انهيار‭ ‬حكومتها‭ ‬الحالية‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

وباسم‭ ‬جمعية‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وباسم‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمناهضة‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬نشيد‭ ‬بجمهورية‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬والدول‭ ‬التي‭ ‬شاركتها‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬لارتكابه‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬بحق‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬كما‭ ‬نشيد‭ ‬بوقوف‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬البرلمانية‭ ‬مع‭ ‬مطالب‭ ‬الشعب‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬الى‭ ‬الدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬بخصوص‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وملاحقتهم‭ ‬كمجرمي‭ ‬حرب‭.‬

وأشادت‭ ‬بالجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬وجمعيات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والشخصيات‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬إلى‭ ‬رفعه‭ ‬بلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬ممثلي‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬وضد‭ ‬تواجد‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬البحرين‭.‬