كيف توائم سويسرا بين الشغف بالأسلحة وضمان الأمن؟

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بينما يُعدّ الشعب السويسري من أكثر الشعوب تسلّحًا في العالم، تظلّ سويسرا من أكثر البلدان أمانًا. حيث من النادر أن تشهد البلاد حوادث إطلاق نار مثل تلك التي وقعت مؤخرًا في مدينة سيون، عاصمة كانتون فاليه. وترجع هذه المفارقة الواضحة إلى ثقافة الأسلحة في سويسرا التي تختلف جوهريًا عن نظيرتها في الولايات المتحدة. فما السرّ في ذلك؟

قال سيباستيان، وهو يبتسم راضيًا عن مشترياته: "لقد اقتينت مسدّسين، واحد من نوع 'سميث آند ويسون 64' (Smith & Wesson 64 )، وآخر صنف 'كولت ناشيونال ماتش' (Colt National Match)". كنّا قد التقينا بهذا الشغوف بجمع الأسلحة وإطلاق النار، في بداية شهر ديسمبر الماضي، في بورصة الأسلحة في لوزان، التي يتردد على زيارتها بانتظام.

ويتجوّل الجمهور، القادم من جميع أنحاء البلاد، في أروقة مركز مؤتمرات بوليو، بين مائة منصة حيث رفوف البنادق، والمسدسات الحديثة والقديمة، والسيوف اللامعة، أو أدوات البقاء على قيد الحياة. كانت الأغلبية من الرجال، ولكن أيضًا من العائلات،

وكانت أجواء البورصة هادئة، تتخللها إعلانات الميكروفون عن قائمة وجبات المطعم. ونسي الجميع عناصر الأمن، وهي كثيرة نظرًا لطبيعة الحدث. ويمكنك.كِ هنا اختبار الأسلحة والمغادرة بها، إذا كانت بحيازتك.كِ التصاريح اللازمة. ويباع المسدس في المتوسط، ​​بعدّة مئات من الفرنكات.

>> تقريرنا المصوّر من بورصة الأسلحة بلوزان:

شعبية الأسلحة في أعلى مستوياتها

هناك الكثير من المولعين.ات بالأسلحة في سويسرا. ويربط البعض شغفهم بأحد أسلافهم الذي دربهم على إطلاق النار، ويبرر البعض الآخر ذلك، بتأثير أفلام المغامرات، أو بالخدمة العسكرية. وقد اجتذبت دورة 2023 لبورصة الأسلحة في لوزان، وهي تشكل أحد أكبر الأنشطة من هذا النوع في سويسرا، أكثر من 7000 زائر.ة في ثلاثة أيام، وهو رقم يزيد بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2022.

ولا تفتر الرغبة في تملّك الاسلحة، بل على العكس من ذلك، حيث أصدرت مصالح الشرطة الثلاث التي كانت لديها مكاتب في بورصة السلاح، عدة مئات من تصاريح شراء الأسلحة. ووفقا للأرقام التي قدمتها مصالح الشرطة في 26 كانتونا، لـسويس إنفو (SWI Swissinfo) فقد تم إصدار أكثر من 45000 تصريح لحيازة الأسلحة النارية في عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ عام 2015.

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ارتفع عدد التراخيص بين عامي 2019 و2022، بنسبة 10% في المتوسّط، وبنسبة أكبر في الكانتونات الريفية. وهي زيادة يصعب تحليلها، لأن طلبات الحصول على التصاريح لا يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة، وهو انعدام شفافية، نددت به النائبة عن حزب الخضر في زيورخ ماريونا شلاتر، صاحبة الملتمس قيد المناقشة حاليا في البرلمان (أنظر.ي الإطار).

ولا يزال سوق الأسلحة يشهد دينامية عالية، حيث "يواصل المولعون.ات بالأسلحة، شراءها وبيعها وتبادلها"، كما يقول مارك دو مونتيه، تاجر، وعضو اللجنة المنظمة لبورصة الأسلحة.

ويرى بعض المحللين.ات إمكانية أن يحفز تراجع الشعور بالأمانرابط خارجي ، المرتبط بالسياق الجيوسياسي الدولي (الجائحة، الحرب في أوكرانيا) الرغبة في التسلح.

ولكن يكمن التفسير الرئيسي، حسب مارك دو مونتيه، في تزايد شعبية الرماية الرياضية، التي تمثل "الدافع الرئيسي لاقتناء هذه المعدات، وتثير اهتمامًا متزايدًا لدى النساء".

وتشكل الإناث حوالي 15% من عضوية الاتحاد السويسري لرياضة الرماية، البالغ عددهم.ن 130000 عضو.ة، كما أن عدد الشابات الراميات آخذ في الازدياد. وشاركت 1800 فتاة في عام 2022، في دورة للرماة والراميات الصغار (ابتداء من 15 سنة) من إجمالي 8100، أي حوالي الربع. فيما كان هنالك، حوالي 1100 مشاركة، من أصل 7000 مشارك (16%) قبل عشر سنوات.

ويقدر عدد الصيادين. ات بـ 30000 عنصر من الرجال والنساء.

من يمكنه الحصول على سلاح ناري في سويسرا؟

تتسم التشريعات المتعلقة بحيازة الأسلحة الناريةرابط خارجي ، في سويسرا، بالمرونة إلى حد ما، بالمقارنة مع الدول الأخرى، خاصة بالمقارنة مع جيرانها. وتتطلب عملية الحصول على سلاح، استخراج تصريح، يمكن لأي شخص بالغ أن يطلبه، باستثناء الأشخاص الذين لديهم سجل إجرامي، ومواطني.ات عدد قليل من البلدان المدرجة على أنها حساسة من قبل السلطات.

وعند تقديم الطلب لأول مرة، يتم إجراء تحقيق بشأن الشخص مقدّم الطلب. ويستغرق الحصول عليه في المتوسط، ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ومنذ إصلاح عام 2019، أصبح الحصول على أسلحة شبه آلية بإطلاق نار كثيف، ممكنًا فقط للرماية الرياضية، وجمع الأسلحة. ويجب أن تخضع لترخيص استثنائي.

ومن ناحية أخرى، فإن التشريعات السويسرية المتعلقة بحمل الأسلحةرابط خارجي ، أكثر تقييدا ​​بكثير، مما يمثل فرقا كبيرا مقارنة بالولايات المتحدة. ولا يُسمح بحمل السلاح في الأماكن العامة، إلا عند الانتقال إلى منطقة الصيد، أو ميدان الرماية، مع فصل الذخيرة عن السلاح.

ويُمنح تصريح حمل السلاح فقط للأشخاص الذين لديهم حاجة مهنية له (عناصر أمن، ناقلو.ات أموال، وما إلى ذلك)، أو يجب عليهم حماية أنفسهم من خطر ما، بشرط أن يكون الخطر "ملموسًا". ويخضع الترخيص لاختبار يتعلق بالتعامل مع السلاح.

End of insertion"جوهر الهوية السويسرية"

إن سويسرا، الدولة المحايدة المعروفة بسلميتها، هي واحدة من أكثر الدول تسليحًا في العالم، وفقًا لمنظمة“استقصاء الأسلحة الصغيرة"رابط خارجي ( Small Arms Surveyرابط خارجي )، التي يوجد مقرها بجنيف، وتنشر تحليلات مرجعية في هذا المجال. ووفقًا لأحدث تقديراتها التي يعود تاريخها إلى عام 2018، تم تداول أكثر من 2.3 مليون سلاح ناري على المستوى الوطني، أو حوالي 4 لكل 10 سكان، دون احتساب 360000 سلاح تستخدمه سلطات إنفاذ القانون.

ومع وجود ما يقرب من 28 قطعة سلاح مملوكة للأفراد لكل 100 نسمة، تتبوأ الكنفدرالية المرتبة الرابعة في أوروبا الغربية (بعد فنلندا والنمسا والنرويج) والمرتبة 14 عالميا، إذ تحتفظ الولايات المتحدة بالرقم القياسي حتى الآن بمعدّل يتجاوز 120 قطعة سلاح لكل 100 نسمة.

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لخّص فيليب إيشليمان هذا الشغف بالأسلحة بالقول إنّ: "الأسلحة هي جزء من هوية سويسرا"، في إشارة إلى جيش الميليشيات، والخدمة العسكرية الإجبارية. حيث يحتفظ المجندون والمجندات بسلاح خدمتهم.ن في المنزل، ويمكنهم.ن شراؤه مرة أخرى مقابل مبلغ زهيد، بعد مغادرة الجيش، مما يساعد أيضًا في تفسير سبب وجود سلاح منسي في خزانة العديد من السويسريين.ات.

"في سويسرا، نعلم عدد الأبقار الموجودة، ولكن ليس عدد الأسلحة المتداولة"

يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بحيازة الأسلحة على مستوى الكانتونات ولا يتم نشرها بشكل عام. وتوجد منصة على الإنترنترابط خارجي ، ولكن استخدامها مقتصر على قوات إنفاذ القانون.

ويتأسف بعض الأشخاص، في الأوساط الأكاديمية والسياسية، لصعوبة إجراء تحليل دقيق للوضع في البلاد.

تقف الناشطة في مجال البيئة، ماريونا شلاتر، وهي من زيورخ، وراء مبادرة برلمانيةرابط خارجي ، تدعو إلى إحداث سجل مركزي، وهي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان. وتقول الناشطة بأنه "لا يوجد عمليا أي بلد في أوروبا ليس لديه سجل وطني للأسلحة". ومن شأن هذا السجل أيضًا، وفقًا لها، أن يحسن الأمن بشكل وقائي.

وقد تم رفض هذه المبادرة، التي وافقت عليها لجنة السياسة الأمنية التابعة للغرفة الدنيا للبرلمان، (مجلس النواب)، في نوفمبر، من قبل نظيرتها في الغرفة العليا للبرلمان، (مجلس الشيوخ). وستتم مناقشتها مرة أخرى. وزعم أغلبية أعضاء اللجنة أن الأدوات الحالية كافية.

وجاء في بيانها "لن يحقق السجل الوطني، أية قيمة مضافة فيما يتعلق بالأمن العام، بل على العكس من ذلك، سيولد المزيد من العمل الإداري، والازدواجية في العمل".

ولا تفهم ماريونا شلاتر، هذه الحجج، حيث تقول: "نعلم في سويسرا، عدد القطط أو الأبقار الموجودة، ولكن لا يمكننا معرفة عدد الأسلحة المتداولة؟"

End of insertionفي سويسرا، جرائم القتل أقل بعشرين مرّة مقارنة بالولايات المتحدة

رغم توافر الأسلحة على نطاق واسع، فإن الوفيات الناجمة عن حوادث إطلاق النار في سويسرا قليلة نسبياً. وبالتالي فإن هذه الظاهرة تشكل مفارقة، بل ونموذجاً، كثيراً ما يُستشهد به في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث يتصدر العنف المسلح عناوين الأخبار بشكل مستمر. وقد خصص برنامج "دايلي شو" (Daily Show)رابط خارجي عام 2018، وهو برنامج يحظى بشعبية كبيرة، حلقة لتناول هذه المسألة.

ووفقا لتبادل بيانات الصحة العالميةرابط خارجي ، بلغ معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في سويسرا في عام 2019 حوالي 0.2 لكل 100000 نسمة، وهو نفس نطاق جيرانها الأوروبيين، ويقل 20 مرة عن معدل الولايات المتحدة، فيما يبلغ المعدل العالمي نسبة 3 لكل 100.000 نسمة. واستخدمت الأسلحة النارية في 11 جريمة قتل، و9 محاولات قتلرابط خارجي ، في بسويسرا، العام الماضي.

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وفي حين أن ما يسمى عمليات القتل "الجماعي" في الولايات المتحدة تحصد آلاف الضحايارابط خارجي كل عام، حيث خلّفت آخر حادثة 18 قتيلاً في لويستون بولاية ماين في نهاية شهر أكتوبر الماضي، فإن سويسرا لا تعاني من هذه الظاهرة إلى حد كبير . وتعود آخر جريمة قتل على نطاق مماثل، إلى عام 2001، في برلمان تسوغ.، ورغم حدوث عمليات إطلاق ناررابط خارجي من حين لآخر، فإنها تظل حوادث عرضية.

ويعود أحدث مثال إلى شهر ديسمبر، عندما قتل مسلح شخصين وأصاب آخررابط خارجي في مدينة سيون، عاصمة كانتون فاليه، مما أثار ضجة في سويسرا الناطقة بالفرنسية. وتم القبض على المشتبه به بعد مطاردة، وكان بحوزته سلاحان مسجلان لدى الشرطة.

سياقات غير قابلة للمقارنة

ترى عالمة الإجرام نورا ماركفالدررابط خارجي ، من جامعة سانت غالن أن الافتراض بأن معدل امتلاك السكان للأسلحة النارية، يحدد عدد جرائم القتل باستخدامها، منبعه أبحاث أجريت في الولايات المتحدة، لكن هذا لا ينطبق على أوروبا، برأيها.

ويلعب النسيج الاجتماعي والسياسي للبلدان، خاصة إذا كانت هناك توترات قوية، أو تفاوتات طبقية عميقة، دورًا رئيسيًا. ولا يمكن مقارنة السياق الأوروبي، والسياق السويسري على وجه الخصوص، بالسياق في الولايات المتحدة. حيث تشير الباحثة إلى أنه "لدينا نسيج إجتماعي آخر للسكان، وبنية أخرى لحيازة الأسلحة، وثقافة أخرى".

وتتجلى إحدى الخصوصيات الأمريكية، في أن العديد من الأشخاص يشترون، أو يستخدمون الأسلحة النارية فيها لأغراض الدفاع عن النفس، بينما هذا أمر نادر جدًا في سويسرا.

وأجمع كلّ من قابلناهم.ن من مختصين.ات على خصوصية العلاقة السويسرية مع الأسلحة، وهي مزيج من الألفة والتدريب على التدابير الأمنية أحيانا منذ سن مبكرة للغاية، والمسؤولية الفردية. وكدليل على ذلك، يقول تاجر الأسلحة مارك دو مونتيه، وهو أيضًا من الرماة ومدرِّب عليها، إنّه "عندما ننظر إلى عدد الرصاصات التي تم إطلاقها في جميع الأحداث في أنحاء سويسرا، نجد أن الحوادث قليلة للغاية".

وشاركت نورا ماركفالدر، في إعداد دراسةرابط خارجي ، نُشرت في ربيع عام 2023 حول جرائم القتل باستخدام الأسلحة النارية في خمس دول أوروبية، بما في ذلك سويسرا. ويتم تقديم فنلندا على أنها الدولة ذات الحالة الأقرب، فهي دولة مسلحة جدًا أيضًا، بسبب تقاليد الصيد الراسخة فيها، ولكن حيث معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية منخفض جدًا أيضًا. ويخلص هذا البحث إلى أن المحدد الرئيسي، للمعدل الإجمالي لجرائم القتل في البلدان الأوروبية، يتجلى في نطاق البيئة الإجرامية، ومدى نشاطها.

مآسي خلف الأبواب المغلقة

لكن ثمة أيضًا جوانب سوداء محزنة في سويسرا. فعلى عكس البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة، يجري استخدام الأسلحة النارية على نطاق واسع، ولا يقتصر على المجرمين، كما تشير إلى ذلك نورا ماركفالدر. وتكون فئات معينة من الأشخاص، وخاصة النساء، أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا لتلك الأسلحة، وهذا أمر لا يتم الانتباه إليه، مع انخفاض مستوى الجرائم بشكل عام.

تقول هذه الخبيرة الأكاديمية:“عند المقارنة الدولية، نجد أن الأسلحة النارية تستخدم في كثير من الأحيان في سياق جرائم قتل النساء وجرائم القتل الأسري". وتظهر إحصاءات الجرائمرابط خارجي منذ عام 2009 أن الأسلحة النارية هي الوسيلة الأكثر شيوعاً المستخدمة لقتل النساء. وكان الحال كذلك في 30.3% من 350 جريمة قتل للنساء، مقارنة بـ 28.5% من ضمن 316 جريمة قتل للرجال.

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وترى المختصة في علم الإجرام بأن توفر الأسلحة النارية في المجال الأسري، يعد حافزًا، شارحةً بالقول إنّ: "السلاح الناري وسيلة أسرع، وأسهل وأبعد عن الضحية، وأكثر فتكا من السلاح الأبيض الذي يتطلب استخدام القوة، والاقتراب من الضحية". وتضيف المختصة في علم الإجرام، بأن أكثر من 80% من مجموعات الجرائم، أو“المآسي العائلية”، التي يقتل فيها مرتكب الجريمة شريكة حياته، وأطفاله قبل الانتحار، ترتكب بالأسلحة النارية، المنتشرة في البلاد.

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