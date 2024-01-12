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بلدية الجنيد تتعامل مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه

1/12/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت الكوادر الميدانية العاملة في بلدية الجنيد بمحافظة عجلون خلال المنخفض الجوي مع 20 حالة ارتفاع منسوب مياه لعدد من الشوارع ومنزلين في صخرة.


وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن الكوادر تعمل على نظام ورديات على مدار 24 ساعة ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها للمنخفض الجوي لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشيراً أنه تم التعامل مع سحب وشفط مياه داهمت عدة منازل بمختلف المناطق التابعة للبلدية.


وأشار المومني إلى أنه يوجد 3 غرف عمليات في صخرة وعبين والغرف الرئيسية في البلدية لتلقي واستقبال الملاحظات من قبل المواطنين على الأرقام الرئيسية التي وضعتها البلدية على صفحتها وهي : مدير منطقة عبين معتصم المومني 0777351095 ومدير منطقة صخرة مراد المومني 0779767379 ومدير تنفيذي المهندسة لارا المومني 0779612121 ومدير مكتب الرئيس محمود المومني 0797116529 ورئيس البلدية الدكتور مهدي المومني 0776206060 .


وأكد جاهزة الآليات في غرفة العمليات الطارئة بالبلدية لاستخدامها للظروف الجوية السائدة وتقديم الخدمات للمواطنين خلال المنخفض الجوي.

MENAFN12012024000208011052ID1107715024

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