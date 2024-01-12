قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خان يونس

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خان يونس
التاريخ
1/12/2024 3:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصفا مدفعيا إسرائيليا مناطق جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبسبب القصف القصف الجوي والمدفعي والصاروخي العنيف والمتواصل فإن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق.
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