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التربية: 28 ألفا و702 طالب وطالبة يتقدمون السبت لامتحان تكميلية التوجيهي

1/12/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم لامتحان تكميلية التوجيهي يوم غد السبت الموافق الثالث عشر من كانون الثاني 2024 هو 28702 طالبا وطالبة.

وبيّنت الوزارة أن نهاية امتحانات الدورة التكميلية سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس عشر من كانون الثاني.

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