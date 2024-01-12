الخارجية الأميركية: سنواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني للحوثيين

وقبل ساعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتين في هونغ كونغ والإمارات مملوكتين للحرس الثوري الإيراني، و4 سفن تابعة لهما على قائمة العقوبات الدولية؛ بسبب دعمهم للحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر.

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