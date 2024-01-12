الخارجية الأميركية: سنواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني للحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني للحوثيين، والذي يغذي هجماتهم على التجارة العالمية في البحر الأحمر.
وقبل ساعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتين في هونغ كونغ والإمارات مملوكتين للحرس الثوري الإيراني، و4 سفن تابعة لهما على قائمة العقوبات الدولية؛ بسبب دعمهم للحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر.
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