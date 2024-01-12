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الخارجية الأميركية: سنواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني للحوثيين

1/12/2024 3:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستواصل مواجهة الدعم المالي الإيراني للحوثيين، والذي يغذي هجماتهم على التجارة العالمية في البحر الأحمر.


وقبل ساعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتين في هونغ كونغ والإمارات مملوكتين للحرس الثوري الإيراني، و4 سفن تابعة لهما على قائمة العقوبات الدولية؛ بسبب دعمهم للحوثيين وهجماتهم في البحر الأحمر.

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