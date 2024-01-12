ولي العهد خلال لقائه برئيس الوزراء السنغافوري: المعاناة اليومية في غزة لا توصف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال لقائه الجمعة برئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية.ولفت سمو ولي العهد، خلال اللقاء الذي عقد في قصر أستانا الرئاسي، إلى أهمية اتفاقيات التعاون بين البلدين والتي شهد سموه تبادل بعضها خلال الزيارة، مثمنا تعاون المؤسسات السنغافورية مع الأردن في التبادل المعرفي بمجالات الإصلاح الإداري والتعليم والتدريب المهني والتقني.وأعرب سموه عن شكره وتقديره للحكومة السنغافورية على الجهود الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة، لافتا إلى أن الأردن مستمر في العمل نحو السلام والأمن في المنطقة، واللذين لن تنعم بهما دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وثمن رئيس الوزراء السنغافوري الجهود الإنسانية التي يقودها الأردن منذ بدء الحرب على غزة.وأقام رئيس الوزراء السنغافوري مأدبة غداء رسمية تكريما لسمو ولي العهد والوفد المرافق، بحضور عدد من كبار المسؤولين السنغافوريين.

وتاليا نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا سعادة رئيس الوزراء على كلماتك الطيبة ودعوتك الكريمة.

أصحاب السعادة،

لقد حظينا بترحيب يملأه الدفء وكرم الضيافة منذ وصولنا إلى سنغافورة. إنه لشرف عظيم لي وللوفد المرافق أن أكون هنا في زيارتي التي طال انتظارها.

علاقاتنا الثنائية متجذرة بعمق في قيمنا المشتركة. يسعدني أن أرى صداقتنا تتعمق على مر السنين، وأن أكون هنا اليوم، حيث نعمل معًا من أجل تحسين وازدهار دولنا، وهو هدف مركزي نسعى إليه بكل جد من أجل شعوبنا.

نجتمع اليوم في وقت صعب ومؤلم لمنطقتنا. إن المشاهد التي نراها في في غزة تدمي القلب، والخسائر الفادحة في أرواح الأبرياء، والمعاناة اليومية التي لا توصف، والتدمير المتعمد ليس فقط للبنية التحتية الأساسية، ولكن أيضًا للثقافة والتراث ودور العبادة، إضافة إلى تحطيم أحلام وآمال أجيال بأكملها.

يجب أن تتوقف إراقة الدماء. ويجب أن تنتهي المعاناة. ويجب أن يعود النازحون داخلياً. ويجب إعادة الحقوق المسلوبة.

تتطلب هذه الأوقات الحرجة عملًا جماعيًا وتظافر القوى لتحقيق المصلحة العليا، وهو أمر يمكن تحقيقه من خلال الالتزام المتساوي وغير الانتقائي بالقوانين والأعراف الدولية. إننا في حاجة ماسة إلى أن تتغلب أصوات الحكمة والتعاطف على أصوات الانقسام واللامبالاة.

بذل جلالة الملك كافة الجهود من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة عبر كافة المنابر الدولية. وقبل خمس سنوات، أكد جلالته، في كلمته أمام المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة" في سنغافورة، أن الأزمة الأساسية في منطقتنا هي الحرمان الطويل من إقامة الدولة الفلسطينية، وأن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يغذي الفتنة والتطرف العالمي. وتثبت أعمال العنف السابقة والحالية أن هذا هو الواقع. إن حل الدولتين هو الطريق إلى الأمام، وهو الموقف الذي يدعمه كل من الأردن وسنغافورة.

إن الأردن، جنباً إلى جنب مع حلفائه وأصدقائه، لا يدخر جهداً لتحقيق السلام والأمن الإقليميين. وهنا، أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقدير الأردن لتصويت سنغافورة لصالح لمشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدم به الأردن، ولدعمكم لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة.

وعلى المستوى الثنائي، يسعدني أننا نشهد فرصًا جديدة من شأنها أن تتيح المزيد من التعاون والتنسيق بين بلدينا، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.

الأردن حريص على تبادل المعرفة مع سنغافورة، والتي تحظى بنموذج يثير الإعجاب في التحديث. لقد كانت هذه الرحلة غنية ومثمرة، وأنا أتطلع إلى تسخير اجتماعاتنا لدفع النمو والتقدم وتمكين الشباب الذين هم عماد القوى العاملة في المستقبل.

"أتمنى أن يجلب لنا هذا العام السلام والوئام بينما نقوم بواجبنا الجماعي في خدمة الإنسانية".

