مفتي المملكة: يوم غد السبت غرة شهر رجب
التاريخ
1/12/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، أن يوم غد السبت هو غرة شهر رجب لعام 1445 هجرية، الموافق 13 كانون الثاني 2024.
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