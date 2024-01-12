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مهيدات يتفقد واقع الخدمات في بلدية غرب إربد

1/12/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اطلع أمين عام وزير الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والفنية المهندس حسين مهيدات، اليوم الجمعة، على واقع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في غرب إربد.


واستمع من رئيس البلدية جمال البطاينة لأبرز احتياجات البلدية والعقبات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ برامجها ومشاريعها حيث وعد مهيدات بالعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة.


واستعرض البطاينة جانبا من إنجازات البلدية ومنها مشروع محطة غسيل وصيانة الآليات والمركبات التي توفر على البلدية نفقات بقيمة ثلاثة آلاف دينار شهريا، فيما تفقد الأمين العام، أعمال البناء الجارية في منطقة كفر يوبا والتي تتضمن مكاتب منفصلة لموظفي أقسام البيئة والأشغال والصحة والسلامة العامة.


وأشاد المهيدات بالجهود التي تنفذها البلدية وخاصة المشاريع التنموية التي تعكس الجهد الكبير والملموس الذي تقوم به والتطورات التي تشهدها على الصعد كافة، مشيداً بالنهضة التي تشهدها البلدية على مستوى النظافة.

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