انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف المولدات الكهربائية عن مستشفى شهداء الأقصى، بدير البلح وسط قطاع غزة.



وقال المكتب في بيان صحفي، إن هذا الأمر ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة، بسبب توقف الخدمات الصحية في المستشفى في ظل نفاد الوقود، محذرا من وفاة مرضى وأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة في المستشفى.



وحمل المكتب جميع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن أي كارثة أو حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة.