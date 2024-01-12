Saturday, 13 January 2024 02:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيران: عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة

1/12/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة والضفة الغربية.


وأضاف عبد اللهيان أنه بدل أن تشن أميركا هجوما عسكريا في اليمن، عليها أن توقف دعمها لجرائم الكيان الصهيوني.


وأشار إلى أن صنعاء ملتزمة بالكامل بأمن الملاحة البحرية.


وثمن عبد اللهيان تحركات اليمن الداعمة لغزة في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

MENAFN12012024000208011052ID1107715013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث