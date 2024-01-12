إيران: عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة والضفة الغربية.



وأضاف عبد اللهيان أنه بدل أن تشن أميركا هجوما عسكريا في اليمن، عليها أن توقف دعمها لجرائم الكيان الصهيوني.



وأشار إلى أن صنعاء ملتزمة بالكامل بأمن الملاحة البحرية.



وثمن عبد اللهيان تحركات اليمن الداعمة لغزة في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.