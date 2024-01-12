إيران: عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عودة الأمن للمنطقة تتطلب موقفا أميركيا لا يدعم الحرب على غزة والضفة الغربية.
وأضاف عبد اللهيان أنه بدل أن تشن أميركا هجوما عسكريا في اليمن، عليها أن توقف دعمها لجرائم الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن صنعاء ملتزمة بالكامل بأمن الملاحة البحرية.
وثمن عبد اللهيان تحركات اليمن الداعمة لغزة في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
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