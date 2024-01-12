غوتيريش يدعو لعدم التصعيد حفاظا على استقرار البحر الأحمر

غوتيريش يدعو لعدم التصعيد حفاظا على استقرار البحر الأحمر
التاريخ
1/12/2024 3:12:22 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يدعو الأطراف المعنية إلى عدم التصعيد حفاظا على استقرار البحر الأحمر.
وأضاف أن غوتيريش يدعو الدول التي تدافع عن السفن في البحر الأحمر للالتزام بالقانون الدولي.
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