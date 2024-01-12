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غوتيريش يدعو لعدم التصعيد حفاظا على استقرار البحر الأحمر

1/12/2024 3:12:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يدعو الأطراف المعنية إلى عدم التصعيد حفاظا على استقرار البحر الأحمر.


وأضاف أن غوتيريش يدعو الدول التي تدافع عن السفن في البحر الأحمر للالتزام بالقانون الدولي.

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