نائب رئيس الوزراء السنغافوري يقيم مأدبة عشاء تكريما لولي العهد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقام نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السنغافوري لورانس وونغ مأدبة عشاء، اليوم الجمعة، تكريما لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في ختام زيارة العمل إلى سنغافورة.



وجرى التأكيد، خلال العشاء، على أهمية العلاقات الاستراتيجية والقيم المشتركة التي نمت بشكل مطرد على مدى العقود الماضية بين البلدين.



كما تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المعرفة والتعاون في شتى المجالات، بخاصة في الإصلاح الإداري والتعليم والتدريب المهني والتقني.



وأعرب سمو ولي العهد عن سعادته بتوقيع مجموعة متكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها في المستقبل.