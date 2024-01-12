شركة أمبري البريطانية: صاروخ سقط قرب سفينة نفط شرق عدن

شركة أمبري البريطانية: صاروخ سقط قرب سفينة نفط شرق عدن
التاريخ
1/12/2024 3:11:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن صاروخا سقط على بعد 500 متر من سفينة على مسافة 88 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء عدن.
وأضافت الشركة أن السفينة التي تعرضت لهجوم جنوب شرق ميناء عدن كانت تحمل نفطا من روسيا.
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