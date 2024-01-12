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شركة أمبري البريطانية: صاروخ سقط قرب سفينة نفط شرق عدن

1/12/2024 3:11:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن صاروخا سقط على بعد 500 متر من سفينة على مسافة 88 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء عدن.


وأضافت الشركة أن السفينة التي تعرضت لهجوم جنوب شرق ميناء عدن كانت تحمل نفطا من روسيا.

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