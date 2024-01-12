ما خطورة الإفراط في تناول المكملات الغذائية؟ وكيف تتناولها؟

يتناول بعض الأشخاص فيتامينات B وK وD وB12 والبيوتين والزنك والمغنيسيوم والحديد من أجل الحصول على بعض الفيتامينات الإضافية في الجسم، واعتقادا منهم بأنها تعوض نقص العناصر الغذائية لديهم وقد تساعدهم في حل مشكلاتهم الصحية.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك غير المنظم وغير الخاضع للرقابة الصحية للمكملات الغذائية إلى آثار جانبية شديدة الخطورة، ومن الافتراضات الشائعة أن نمط الحياة الصحي يشمل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإضافة المكملات الغذائية، والمغذيات الدقيقة، وغيرها من المنتجات المماثلة.

ونتيجة للوعي المتزايد الناجم عن جائحة كوفيد-19، أصبح الكثير من الناس أكثر وعيًا بعاداتهم الغذائية ولجأوا إلى المكملات الغذائية المختلفة، مثل الفيتامينات المتعددة، ومكملات الكالسيوم، ومقويات المناعة، ومنتجات إنقاص الوزن، والمكملات الغذائية، والأعشاب.

غالبًا ما يتم الترويج لهذه المنتجات وتسويقها بناءً على فوائدها المحتملة، ولكن هناك معلومات محدودة متاحة فيما يتعلق بآثارها الجانبية، والتي أدت إلى مشكلات صحية نتيجة استخدامها العشوائي.

ويكون الشباب في العقدين الثالث والرابع من حياتهم، أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الناتجة عن الاستخدام المفرط للمكملات الغذائية، كذلك المهتمون ببناء العضلات وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، لأنه غالبًا ما يعتمدون على المعلومات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت ومصادر غير طبية غير مؤهلة، وكثيرا ما يتم استخدام هذه المنتجات بشكل متكرر والتوصية بها دون توفير معلومات كافية فيما يتعلق بفوائدها المحتملة وطرق استهلاكها الصحيحة والعلامات التحذيرية من الأثار السلبية.

أحد الفروق الأساسية بين المكملات الغذائية والأدوية الصيدلانية هو أن تركيزات مكونات الدواء يتم مراقبتها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في حين تفتقر المكملات الغذائية إلى مثل هذه الرقابة.

وحتى الفيتامينات التي يصفها الأطباء تأتي مع إرشادات محددة للاستهلاك يجب اتباعها، على سبيل المثال، يُنصح العديد من المرضى بتناول مكملات فيتامين د3 والكالسيوم، لكن القليل منهم فقط يفهمون نظام الجرعات الصحيح، فالإفراط في استهلاك هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون للإفراط في تناول فيتامين أ آثار ضارة على الجهاز العصبي ووظائف الكبد والجلد، يشكل فرط فيتامين د مخاطر على الكلى، في حين أن الإفراط في تناول الزنك يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان، وانخفاض الشهية، وتغير مستويات الكولسترول المفيد، ومن المعروف أن الاستهلاك المفرط للكالسيوم يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

"تتطلب بعض المكملات الغذائية طرقًا محددة للاستهلاك. على سبيل المثال، يتم امتصاص المستحضرات ذات الأساس الزيتي لفيتامين د3 بشكل أكثر فعالية عند تناولها بعد الوجبات، في حين يمكن استهلاك المستحضرات ذات الأساس المائي مع الطعام أو بدونه.

وبالمثل، ينبغي تجنب تناول الحديد مع الشاي أو القهوة، لأن هذه المشروبات يمكن أن تعيق امتصاصه. وبدلاً من ذلك، من الأفضل تناول مكملات الحديد على معدة فارغة أو مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.

إن تناول المكملات الغذائية دون التوجيه الطبي المناسب يمكن أن يشكل مخاطر صحية محتملة. لذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع طبيبك فيما يتعلق بالجرعة المناسبة ومدة الاستخدام والأثار السلبية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العمل مع اختصاصي تغذية لتخطيط وجباتك وتناول المكملات الغذائية الأساسية لضمان اتباع نهج متوازن وصحي في التغذية.





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