الشحي يحصد أول ذهبية في البطولة العربية للرياضات المائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز حمد الشحي سباح منتخب الإمارات تحت 14 سنة، اليوم الجمعة، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للفئات العمرية، المقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الحالي.
واستطاع الشحي إحراز الميدالية الذهبية في سباق - 50 مترا حرة -، رافعا رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات ملونة، بعد البرونزية التي سبق وأن أحرزها نفس السباح أمس في سباق - 100 متر حرة -، لنفس الفئة العمرية، وبرونزية زميله حمد آل علي في سباق - 50 مترا ظهر -.
ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة ببعثة تضم محمد أبوشهاب رئيسا للبعثة، عضو لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة، ومروان الحتاوي وطلال آل علي مدربين، علاوة على 6 سباحين وسباحات هم ميرة الشحي ومها الشحي، وحمد آل علي، وحمد الشحي، وحسين الصايغ، وسهيل الهنائي.
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