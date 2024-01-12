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الشحي يحصد أول ذهبية في البطولة العربية للرياضات المائية

1/12/2024 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز حمد الشحي سباح منتخب الإمارات تحت 14 سنة، اليوم الجمعة، بأول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة العربية الثانية للرياضات المائية للفئات العمرية، المقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الحالي.

واستطاع الشحي إحراز الميدالية الذهبية في سباق - 50 مترا حرة -، رافعا رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات ملونة، بعد البرونزية التي سبق وأن أحرزها نفس السباح أمس في سباق - 100 متر حرة -، لنفس الفئة العمرية، وبرونزية زميله حمد آل علي في سباق - 50 مترا ظهر -.

ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة ببعثة تضم محمد أبوشهاب رئيسا للبعثة، عضو لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة، ومروان الحتاوي وطلال آل علي مدربين، علاوة على 6 سباحين وسباحات هم ميرة الشحي ومها الشحي، وحمد آل علي، وحمد الشحي، وحسين الصايغ، وسهيل الهنائي.

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