10 نزالات في النسخة الثانية لبطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» بأبوظبي السبت



تنطلق، السبت، في «ياس لينكس بأبوظبي» منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة» التي تنظمها شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعة، في «ياس لينكس»، وشهد إجراءات الوزن الرسمية للملاكمين المشاركين.

وتقام خلال النسخة الثانية 10 نزالات يتصدرها النزال الرئيسي الذي يجمع بين الملاكم المغربي العالمي الصاعد، موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة، والجنوب إفريقي لونجا سابتميلا.

وستكون مواجهة غلام وسابتميلا محط الأنظار خاصة وأن البطل المغربي حقق انتصارات باهرة خلال مسيرته كملاكم محترف وفاز في 20 نزالاً من أصل 21 خاضها، منها 12 نزالاً حسمها بالضربة القاضية، وسبق له الفوز ببطولة العالم للناشئين للمجلس العالمي للملاكمة عام 2018.

ويحمل فهد البلوشي آمال الملاكمة الإماراتية في البطولة، خلال النزال الذي يجمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفنزويلي الذي حسم 20 نزالاً بالضربة القاضية من أصل 24.

كما يظهر الإماراتي فهد الخوري على مسرح البطولة، وهو الذي خاض نزالين حقق خلالهما الفوز بالضربة القاضية، ويطمح لبدء مسيرة عامرة بالانتصارات عندما يواجه الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط.

وهناك العديد من النزالات التي تشهد مشاركة مواهب استثنائية صاعدة في الملاكمة، حيث يواجه العراقي أمير كاظم، منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس، ويدافع الملاكم السوري محمد بقداش عن أحلامه أمام التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، خاصة وأن بقداش حضر إلى أبوظبي بمعنويات مرتفعة والتقى عائلته في العاصمة الإماراتية بعد 13 عاماً.

ومن ضمن النزالات الرئيسية، المواجهة التي تجمع بين الملاكم المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، كما يلتقي بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين مع الملاكم البريطاني جيف أوفوري في نزال الوزن الخفيف.

ترحيب

ورحب أحمد صديقي، ممثل الشركة المنظمة للحدث بالملاكمين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في النزالات الحماسية التي تشهدها النسخة الثانية.

وقال: سعداء بانطلاق البطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي شارك في الحدث للمرة الأولى.

وأضاف: البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة للنجوم العربية الصاعدة وللدخول إلى عالم الملاكمة الاحترافية من خلال خوض نزالات مثيرة أمام منافسين أقوياء، ونحن على ثقة بأن البطولة ستخرج بالشكل اللائق وتحقق أهدافها وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب.

وأردف: تشهد النسخة الثانية مشاركة الإماراتي فهد البلوشي الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز