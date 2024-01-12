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قائد منتخب فلسطين يُلقي قسم البطولة في حفل افتتاح كأس آسيا بملعب لوسيل

1/12/2024 3:01:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضاف استاد لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، حفل افتتاح كأس آسيا 2023 الذي شهد إلقاء قائد منتخب فلسطين لقسم البطولة.

ويسبق الحفل، الذي حضره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

وكان حفل الافتتاح بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة مترامية الأطراف.

وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وقد ترك حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مسؤولية إلقاء قسم البطولة إلى مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".

وتشن إسرائيل حملة عسكرية شاملة على قطاع غزة الفلسطيني بعد هجوم عبر الحدود نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

ويشارك منتخب فلسطين في البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار إيران والإمارات وهونج كونج ويبدأ مشواره أمام إيران البطلة ثلاث مرات بعد غد الأحد.

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