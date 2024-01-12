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«يد الإمارات» يكسب هونغ كونغ في «آسيوية البحرين»

1/12/2024 3:01:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


دشن منتخب الإمارات لكرة اليد مشاركته في بطولة آسيا
الـ21 بالبحرين، بفوز مستحق على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 29 - 24 في انطلاق مباريات البطولة التي تستمر حتى 25 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويخوض منتخبنا مباراته الثانية اليوم مع كازاخستان، والمباراة الثالثة أمام البحرين يوم 15 يناير في ختام مشواره بالدور الأول في البطولة الآسيوية الـ 21 لمنتخبات رجال اليد بالبحرين.

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