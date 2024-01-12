23 لاعباً في معسكر المنتخب الأولمبي في دبي

اختار دينيس سيلفا، مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، 23 لاعباً لدخول معسكر الإعداد في دبي، الذي يبدأ غداً ويستمر حتى 27 الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر، المقررة من 15 أبريل وحتى 3 مايو المقبلين،

وتضم القائمة راكان وليد، حمد المقبالي، سعيد المقدمي، وليد المحرزي، خميس المنصوري، مبارك سعيد، محمد المازمي، منصور الشامسي، مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، عمر البلوشي، أحمد محمود، محمد الوافي، سلطان البدواوي، حازم محمد، علي عبدالعزيز، ياسر حسن، محمد إبراهيم، فهد بدر، أحمد فوزي، عبدالله أحمد، عبدالله الرئيسي، وعيسى خلفان.

ويتخلل المعسكر مشاركة «الأولمبي» في دورة ودية في دبي، بمشاركة منتخبات مصر، والسعودية، وقطر، والعراق.

ويلعب منتخبنا بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية، إلى جانب منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، بينما تضم المجموعة الأولى قطر، وأستراليا، والأردن، وإندونيسيا، والمجموعة الثالثة السعودية، والعراق، وتايلاند، وطاجيكستان، والمجموعة الرابعة أوزبكستان، وفيتنام، والكويت، وماليزيا.

من ناحية أخرى اختار سليم عبدالرحمن، مدرب منتخب الشباب، 21 لاعباً لدخول معسكر الفجيرة غداً، الذي يستمر حتى 24 الجاري، وتضم القائمة علي الصفار، عامر الفارسي، حمد المنهالي، يوسف المرزوقي، سعيد عامر، حمدان باسويدان، محمد البناي، سهيل البلوشي، أحمد العبيدلي، فهد جاسم، راشد المزروعي، سيف الكعبي، سيف الفارسي، عبدالله بن عقيل، محمد الزعابي، نهيان الهلالي، سيف بن خائف، محمد المنصوري، عبيد سالم، عيد الحمادي، وعيسى عبدالله.

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