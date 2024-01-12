حفل افتتاح كأس آسيا 2023 .. يكشف الفصل المفقود من رواية كليلة ودمنة التاريخية

كشف حفل افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم ، عن الفصل المفقود من رواية كليلة ودمنة التاريخية التي تشكل قصصها جسورا ثقافية تمتد بين جميع دول آسيا ، وترسم خارطة للمحبة والتكاتف بين شعوبها .

واشتمل الحفل الذي امتد قرابة 30 دقيقة على عرض موسيقي حماسي وساحر مبني على أحد أهم الموروثات الأدبية الآسيوية وهو كتاب "كليلة ودمنة" الذي فرض مكانته في التاريخ عبر العصور والأجيال ، ويعتبر إرثاً عالمياً خالداً وأزلياً، وكنزاً لا ينضب من العلم والحكمة والمعرفة، متضمناً في طياته العديد من المفاهيم المتعلقة بالتعايش والتفاهم والتعاون. وهي المفاهيم ذاتها التي تعكس روح كأس آسيا قطر 2023.

وقد بدأ الحفل بعد تنازلي بعد وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لتنطلق أولى الفقرات باغنية دشنت بعدها تفاصيل الجزء المفقود من الرواية المفقودة من قصة "كليلة ودمنة "

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وروى الحفل تفاصيلة القصة التي تتكون من خمسة فصول قصصية بسردها عبر مفاهيم بصرية شاعرية ، دمجت بين إنتاج موسيقي ضخم وبناء مسرحي تكنولوجي معاصر وتصميم مبهر للشخصيات والملابس امتدت إلهامها من الثقافات المتعددة والغنية للدول ال24 المشاركة في البطولة

وناقش الحفل الفريد من نوعه مجموعة من المواضيع المهمة في عصرنا الحالي ، مع تسليط الضوء على التعايش والاحترام ، والاحتفاء بالاختلافات الثقافية المتعددة التي تتماشى مع قيم البطولة والدولة المستضيفة قطر .

وتبلورت التصميم المسرحي على أرض استاد "لوسيل" المونديالي على فكرة عكس الصورة النمطية للصحراء في الأعمال المعاصرة، وقد أعيد تخيل الصحراء بشكل إبداعي مختلف، ليمهد دخول الحضور إلى عالم غير عالمنا هذا ويبرز سحر عالم وجوهر القصة بلمسة فنية.

وقدم الحفل الكثير من الرسائل المهمة ، فمن الصحراء يتعلم الإنسان ، حيث تتطاير حبات الرمال بشكل فردي في الهواء ولكنها ما تلبث أن تتلاحم كجسد واحد لتصنع هضابا وجبالاً تواجه الرياح العاتية ومثلما تشكل الصحراء جزءاً من البيئة القطرية، تعكس هذه الصورة المجازية لها التكاتف الذي يشتهر به أهل قطر.

وكانت إحدى أهم العناصر السحرية وغير المتوقعة في هذه اللوحة واحة بتلات الزهور، والتي خدمت السرد القصصي عبر تمثيل القارة الآسيوية.

فمن عمق هذه الواحة تولدت آلات تكنولوجية مبهرة، تضفي بعدا حديثاً للقصة.

وتعالت مرآة مكونة من خمس بتلات من تحت تلك الواحة ، وقد تم اختيار الرقم 5 بعناية لتمثيل الأقطاب الخمسة للاتحاد الآسيوي، وهي شرق القارة الآسيوية وغربها وجنوبها، ووسطها، وجنوب شرقها .

وتم ربط هذه المرايا بأرضية الاستاد بشكل دقيق، ليتوفر للمؤدين مساحة حرة للتمثيل والتعبير بشكل يحاكي خشبات المسارح العالمية.

ومن خلال العرض المسرحي على أرض الملعب ، تم بث الحياة في شخصيات كليلة ودمنة، وإحياء عالم القصص السحري بشكل إبداعي وفريد

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وعوضاً عن الاتكال على تصاميم مبهمة الشكل، تم تصميم الشخصيات بشكل سينمائي حديث، يتماشى مع أحدث ما تقدمه أعمال الخيال والفنتازيا على الساحة العالمية.

وقد شكلت الثقافات الآسيوية الغنية مصدر إلهام اساسي لصياغة الحلي والنقوش مما أضفي أصالة للتصاميم وربطها بالثقافات التي تمثلها.

وتعتبر الهند هي الموطن الأصلي لكتاب كليلة ودمنة الذي ارتكز حفل الافتتاح على تفاصيل قصته ، وهو يتضمن مجموعة من القصص المدونة على لسان الحيوان .

وقد تمت ترجمة الكتاب إلى عدة لغات منها العربية والفارسية وتتمحور قصته حول أهمية إرساء قيم العدالة داخل المجتمع بغض النظر عن تعدد معتقداته وأجناسه وتفاوت فئاته الاجتماعية .

ويحكي كتاب كليلة ودمنة حكاية ملك يدعى دبلشيم الذي قرر البحث عن خلاصة الحكمة ، لذا طلب من فيلسوف يدعى بيدبا أن يقدمها له فقدم بيدبا الحكمة بشكل فريد ، إذ قص حكايات مميزة تسلط الضوء على المعاني الحياتية والأخلاقية المهمة والنزاعات الإنسانية التي كانت سائدة في تلك الفترة .

وبدلاً من استخدام أساليب تقليدية، اعتمد الفيلسوف على سرد حكايات على لسان الحيوانات والطيور لنقل المعاني والمدروس بطريقة سهلة وملهمة بدون قيود أو تحفظ متجاوزاً بذلك التقاليد الرتيبة.



ويتضمن الكتاب العديد من الشخصيات، منها شخصية الأسد الذي يلعب دور الملك، واثنين حكيمين من أبناء أوى اسمهما "كليلة ودمنة".

ويعد هذا الكتاب أحد أهم الكتب في العالم بشكل عام وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث ألهم العديد من الأعمال اللاحقة، وما يزال تأثيره ملموساً مع وجوده ضمن المناهج الدراسية سواء في المدارس أو الجامعات حتى يومنا هذا.

وشهد حفل الافتتاح أيضا فقرة الألعاب النارية بشكل متواصل نال إعجاب الحضور الجماهيري الذي بلغ قرابة 65 ألف متفرج توافدوا على ستاد لوسيل المونديالي الذي استضاف نهائيات كأس العالم 2022 في قطر قبل عامين بين فرنسا والأرجنتين .

وألقى مصعب البطاط لاعب منتخب فلسطين قسم البطولة ، بدلا عن حسن الهيدوس قائد منتخب قطر الذي أكد في كملة ألقاها من أرض الملعب أن العرف السائد دائما بان قائد المنتخب المستضيف هو الذي يلقي قسم اللاعبين ، لكن بشكل إستثنائي هذه المرة يطلب أن يلقيها قائد منتخب فلسطين .

وتم أيضا أداء أغنية من التراث الشعب الفلسطيني لأحد الفرق الموسيقية ، قبل أن تهتف الجماهير كلمات من النشيد الوطني الفلسطيني "فدائي .. فدائي" كرسائل دعم للشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الحرب وتعرض لقصف مدمر في الأيام الماضية .

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