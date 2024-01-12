بطولة النجوم العربية للملاكمة تنطلق في أبوظبي غداً

تنطلق، غداً السبت، في «ياس لينكس أبوظبي» منافسات النسخة الثانية من بطولة النجوم العربية الصاعدة للملاكمة، والتي تشهد 10 نزالات مثيرة.

وكشفت اللجنة المنظمة للحدث خلال مؤتمر صحافي اليوم، في «ياس لينكس»عن تفاصيل البطولة التي تنظمها شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.





كما أقيمت إجراءات الوزن الرسمية للملاكمين المشاركين، وتقام خلال البطولة 10 نزالات مثيرة

ويتصدر منافسات البطولة النزال الرئيسي بين الملاكم المغربي العالمي الصاعد، موسى غلام «28 عاماً»، بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة مع الجنوب أفريقي لونجا سابتميلا، وسيكون النزال محط الإنظار خصوصاً وأن البطل المغربي حقق انتصارات باهرة خلال مسيرته كملاكم محترف، وفاز في 20 نزالاً من أصل 21 خاضها، وحسم 12 نزالاً بالضربة القاضية، وسبق له الفوز ببطولة العالم للناشئين للمجلس العالمي للملاكمة عام 2018، ويعد أحد أبرز النجوم الواعدة في الملاكمة العربية.

ويحمل فهد البلوشي آمال الملاكمة الإماراتية في البطولة، خلال النزال الذي يجمعه بالفنزويلي ميلنر ماركانو، في وزن الخفيف، ويعد البلوشي من أبرز الملاكمين الصاعدين الذين دخلوا عالم الملاكمة الاحترافية، وفاز في 12 نزالاً من أصل 13 خاضها خلال مسيرته، حسم اثنين منها بالضربة القاضية، كما فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام البطل الفنزويلي الذي حسم 20 نزالاً بالضربة القاضية من أصل 24.

يظهر الإماراتي فهد الخوري على مسرح البطولة، عندما يواجه الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط. وسبق للبلوشي خوض نزالين حقق خلالهما الفوز بالضربة القاضية.

ويواجه العراقي أمير كاظم، منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس، ويدافع الملاكم السوري محمد بقداش عن أحلامه أمام التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل، وكان بقداش حضر إلى أبوظبي بمعنويات مرتفعة والتقى عائلته فيها بعد 13 عاماً.

ومن ضمن النزالات الرئيسية، مواجهة المصري إبراهيم قنديل مع الأوغندي إسحاق جونيور، ويلتقي بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين مع البريطاني جيف أوفوري في نزال الوزن الخفيف.

ترحيب

ورحب أحمد صديقي، ممثل شركة «إيه إيه صديقي سبورتس» المنظمة للحدث بالملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، متمنياً لهم التوفيق في النزالات الحماسية التي تشهدها النسخة الثانية، وقال: سعداء بانطلاق البطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي شارك في الحدث للمرة الأولى.

وأضاف: البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة للنجوم العربية الصاعدة لدخول عالم الملاكمة الاحترافية من خلال خوض نزالات مثيرة أمام منافسين أقوياء، ونحن على ثقة بأن البطولة ستخرج بالشكل اللائق وتحقق أهدافها وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب.

وأردف: تشهد النسخة الثانية مشاركة الإماراتي فهد البلوشي الذي يسير بخطى ثابتة، وهو أحد الملاكمين الواعدين الذين نقف بشدة خلفهم وندعمهم لتطوير الملاكمة الإماراتية والعربية.

ووجه صديقي الشكر إلى دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي لدعم الحدث، مؤكداً أن النسخة الثانية تأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي أقيمت في سبتمبر من العام الماضي.

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