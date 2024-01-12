العين يستضيف شباب الأهلي في قمة دوري الطائرة

تشهد الجولة 11 من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال في السابعة من مساء الغد، قمة العين وضيفه شباب الأهلي، إلى جانب مباريات الوصل مع حتا، والنصر مع عجمان، والجزيرة مع بني ياس.

ويسعى شباب الأهلي، إلى الفوز لتعزيز صدارته الحالية لجدول ترتيب الدوري بثمانية انتصارات و23 نقطة، وبفارق نقطتين عن بني ياس في المركز الثاني، بينما يحتل العين المركز الخامس بأربعة انتصارات و14 نقطة.

بينما يحتل الجزيرة المركز الثالث بستة انتصارات و20 نقطة، ويليه الوصل رابعاً بخمسة انتصارات و13 نقطة، والنصر سادساً بأربعة انتصارات و13 نقطة، وبفارق نقطتين عن عجمان في المركز السابع، ويحتل حتا المركز الثامن الأخير بانتصار وحيد و5 نقاط.

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