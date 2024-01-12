أكرم عفيف يقص شريط أهداف أمم آسيا في شباك لبنان

سجل المنتخب القطري أول أهداف بطولة كأس أمم آسيا المقامة على أرضه والتي تتواصل منافستها حتى يوم العاشر من فبراير المقبل، وذلك في شباك منتخب لبنان بالمباراة المقامة على ملعب "ستاد لوسيل".

وسجل أكرم عفيف الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وجاء الهدف بكرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب اللبناني، ليوجهها المعز علي بضربة رأس لعفيف الذي وضعها في الشباك.

وتضم المجموعة الأولى كذلك منتخبا الصين وطاجيكستان ويلعبان غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى.

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