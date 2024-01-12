ماكلروي يحافظ على صدارة «دبي انفيتيشينال للغولف»



تغلب روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً على الأجواء العاصفة، ببطولة دبي انفيتيشينال للغولف وسجل 4 ضربات فوق البار، محافظاً على الصدارة لليوم الثاني بفارق نقطتين.

وكان ماكلروي سيطر على اليوم الأول للبطولة، مسجلاً 62 نقطة خالية من الأخطاء في بداية للدفاع عن لقبه في «السباق إلى دبي»، ولم يكن الأمر سهلاً في الجولة الثانية في منتجع خور دبي، حيث انتقل من متقدم بأربع نقاط إلى التعادل الرباعي بعد أن اعترض الماء الكرة مرتين قبل وصولها للحفرة الثامنة ولكنه تقدم بثلاث ضربات بيردي في الحفرة التاسعة الخلفية ليتقدم على الألماني يانِك بول والدنماركي جيف وينتر ويتصدر بعشر ضربات فوق البار.

وفي مباريات الفرق، تألق عبد الله النابوده،وتقدم بفارق تسديدتين بعد أن ساهم بثلاث ضربات بيردي وتعادل في 67 إلى جانب بابلو لارازابال وسيلعب مع ماكلروي في الجولة الأخيرة للفريق غدا السبت.

وقال ماكلروي: لعبت بشكل جيد للغاية، قمت ببعض التسديدات القوية،لكن الظروف كانت أكثر صعوبة وكانت الرياح شديدة،ولدي بعض الأخطاء على الحفرة الثامنة.

سجل

ويتمتع ماكلروي بسجل حافل في الإمارات، حيث فاز بثلاثة ألقاب في بطولة دبي ديزرت كلاسيك،بما في ذلك أول ألقابه الستة عشر في جولة دي بي ورلد في عام 2009، وبطولتين لجولة دي بي ورلد.

ويدافع ماكلروي الأسبوع المقبل، عن لقبه في دبي ديزرت كلاسيك الذي منحه فوزه الأول في سلسلة رولكس.

إشادة

أشاد كل من المتلقي الأسطوري لاري فيتزجيرالد جونيور ولاعب الوسط الحائز على لقب سوبر بول مرتين جون إلواي على بطولة دبي انفيتيشينال.

وقال فيتزجيرالد جونيور، الذي لعب مع المحترف أدريان ميرونك في الجولة الثانية من البطولة وتوم ماكبين في اليوم الأول: استمتعت بوقتي كثيرًا، وقضيت وقتاً رائعاً واللعب مع أدريان و مع توم، أمر رائع.

وقال إلواي، الذي لعب بجانب الدنماركي توماس بيورن في اليوم الثاني من البطولة،: اليومان الأخيران رائعين. اللعب مع توماس مميز الملعب رائع والطقس مثالي، والبطولة مذهلة.

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