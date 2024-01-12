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المباراة التاسعة على التوالي..هالاند يواصل الغياب بسبب الإصابة

1/12/2024 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تم استبعاد إيرلينغ هالاند من مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) أمام نيوكاسل يوم السبت بسبب إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب منذ أوائل ديسمبر الماضي.

غاب الدولي النرويجي عن المباريات الـ8 الماضية في جميع المسابقات مع مان سيتي، ومع ذلك ما يزال هداف البريميرليغ برصيد 14 هدفا.

ولم يشارك هالاند في أي مباراة منذ الخسارة 1-0 أمام أستون فيلا في 6 ديسمبر.

ووصف المدير الفني لمان سيتي، بيب غوارديولا، إصابة هالاند بأنها "رد فعل لإجهاد العظام"، كما قال إن الجدول الزمني للعودة يسير بشكل "أسبوع بعد أسبوع".

ويوم الجمعة، لم يقدم غوارديولا أي تحديث بعد تأكيد أن هالاند والمدافع جون ستونز ( المصاب في الكاحل) لن يلعبا ضد نيوكاسل.

أحرز هالاند، البالغ من العمر 23 عاما والذي عاد إلى التدريب بالفعل، خمسة أهداف أيضا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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